Udinese, Nani: "Obiettivo 40 punti il prima possibile. Ecco cosa faremo sul mercato"

Gianluca Nani, group technical director dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Fiorentina, gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Il dirigente bianconero ha affrontato i temi legati agli obiettivi stagionali del club, alle ambizioni europee dichiarate dal presidente Pozzo per i 130 anni della società e alle strategie di mercato di gennaio.

Il patron Pozzo in questi giorni ha detto che gli piacerebbe per i 130 anni, che cadono l'anno prossimo, riuscire a tornare in Europa. Lei ha già detto che nel mercato di gennaio non uscirà nessuno dei big. Dobbiamo aspettarci qualche colpo importante per quello che può essere un obiettivo più che un sogno?

"No, diciamo che l'obiettivo nostro è quello di arrivare a 40 punti, perché una squadra come l'Udinese deve sempre avere questo come primo obiettivo. Poi è evidente che l'altro obiettivo è arrivarci il prima possibile, perché se ci arrivi con due o tre mesi d'anticipo allora puoi cambiare e aggiungere un altro obiettivo. Però i Pozzo fanno un lavoro straordinario da più di 30 anni. Infatti è vero che noi siamo una delle cinque squadre che negli ultimi 31 anni non è retrocessa e quindi l'obiettivo è proprio quello di mantenere sempre la categoria e poi in ogni caso provare ad alzare l'asticella. Quello dichiarato sono i 40 punti il prima possibile e poi ha ragione il presidente Pozzo perché l'ambizione, il sogno è qualcosa che è il motore della nostra vita. È evidente che vorremmo arrivare lì ed è evidente che vorremmo sognarlo. Se è per questo sogno anche lo scudetto, ma non può essere un obiettivo. Facciamo le cose per gradi".

Per quanto riguarda il mercato, pensate di portare qualcuno?

"Noi abbiamo un paio di ruoli che pensiamo debbano essere completati, anche solo per infortuni o partenza in Coppa d'Africa. Quindi sì, è vero, stiamo lavorando su questo. Però dobbiamo rimanere con i piedi per terra e ricordarci ogni volta chi siamo, qual è il nostro lavoro, perché solo con il lavoro, la dedizione, il sacrificio e l'ambizione si raggiungono risultati importanti".