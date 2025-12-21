Inter, Volpi: "Serve adattarsi ai ritmi del calcio moderno. Zanetti indistruttibile? Sì, era unico"

Ai microfoni di Repubblica, Piero Volpi, storico ea attuale medico dell'Inter, parla anche dell'incredibile resistenza di Javier Zanetti all'infortunio, col capitano nerazzurro definito 'indistruttibile': "Quelli come lui sono una rarità. Lo paragono a Vierchowod. Un mix di genetica, professionalità e conoscenza del proprio corpo per prevenire gli infortuni".

Oggi si gioca molto. Per voi medici è una sfida in più?

"Certo. Dobbiamo adeguare il nostro modo di lavorare, visto che indietro non si torna. Bisogna ottimizzare i dati, usare la tecnologia. Con tutte queste partite, i calciatori si allenano poco".

Che esperienza fu gestire il ginocchio di Ronaldo?

"Fu doloroso anche per noi. Le tecniche diagnostiche e chirurgiche non erano quelle attuali. Campioni come lui o Van Basten avrebbero avuto carriere più lunghe".

Cosa l'ha colpita della vicenda clinica di Nwankwo Kanu?

"Arrivò dall'Ajax senza che il suo cuore fosse mai stato testato. Aveva un'alterazione importante. Lo tenemmo con noi, lo facemmo curare, e fini la carriera in Premier League. Una soddisfazione enorme. Tutto grazie alla bontà di Moratti".

Siete ancora legati?

"Certo. Ha fatto la storia dell'Inter e del calcio. Per i giocatori era come un padre, il club era una famiglia. E aveva bene in mente che nel calcio i tifosi ripongono molti dei loro sogni".