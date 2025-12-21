Solet trova un gol da urlo: tiro a giro dal limite dell'aria e Fiorentina-Udinese che va sul 4-1
Solet trova un gol da urlo e porta la gara sul 4-1. Il difensore dei friulani raccoglie sulla sinistra, punta Dodo e lascia partire un destro a giro che si infila sotto la traversa.
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, ecco il mercato per lo scudetto. Il sogno Tonali, possibili Frattesi, Hojbjerg e un esterno. Milan: non solo Fullkrug, arriva un centrale. Inter fra Dodò, Norton Cuffy e Muharemovic. Paratici ha detto sì e la Fiorentina vince
L'Assocalciatori: "Il problema non è Milan-Como a Perth, ma top player costretti a stagioni interminabili"
Stasera la Supercoppa, De Siervo: "Complimenti a Napoli e Bologna, le migliori della scorsa stagione"
