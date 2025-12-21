La Fiorentina risponde subito all'Udinese: prima doppietta di Kean e gara sul 5-1
La Fiorentina non fa tempo ad incassare il gol della bandiera friulana che risponde subito con la prima doppietta in stagione di Moise Kean, che parte in contropiede, viene servito in modo perfetto da Dodo e trafigge Sava
