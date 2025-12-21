Mantova-Empoli, le formazioni ufficiali: Modesto cambia poco, Pellegri dal primo minuto
La 17^ giornata di Serie B riserva come ultimo match in programma quello tra Mantova ed Empoli. Esordio in panchina per Francesco Modesto, chiamato al posto dell'esonerato Possanzini per dare una scossa ad una squadra reduce da 3 sconfitte consecutive e al penultimo posto in classifica. Non un gran momento neanche per gli azzurri che di ko di fila ne hanno sul groppone 2 e al momento sono fuori dalla zona playoff.
Nessuno stravolgimento per quanto riguarda i padroni di casa, che vanno avanti con il 4-3-3 utilizzato con continuità nella precedente gestione tecnica. Dall'altra parte Dionisi punta su Pellegri nel suolo di unica punta, con alle spalle Ceesay e Ilie. Di seguito le formazioni ufficiali:
Mantova (4-3-3): Festa; Maggioni, Bani, Castellini, Cella; Wieser, Falletti, Trimboli; Caprini, Mensah, Ruocco. All. Modesto
Empoli (3-4-2-1): Fulignati; Guarino, Obaretin, Indragoli; Elia, Ghion, Yepes, Moruzzi; Ceesay, Ilie; Pellegri. All. Dionisi
