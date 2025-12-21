Foggia, Canonico: "Arbitraggio scandaloso. Raggiungeremo l'obiettivo della salvezza"

Il presidente del Foggia Nicola Canonico ha parlato ai microfoni di Antenna Sud dopo la sconfitta contro la Salernitana: "L’arbitraggio è stato a dir poco scandaloso, con decisioni discutibili che hanno condizionato il match. Undici contro undici sarebbe stata un’altra partita. Dispiace perché i tifosi presenti qui a Salerno avrebbero meritato un risultato diverso. Il nostro obiettivo è la salvezza, la raggiungeremo.

Il mercato di gennaio? Ci saremo, tutte le squadre si muoveranno e tra queste c’è anche il nostro Foggia".