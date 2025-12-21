TMW "Società inesistente, dov'è il presidente?". Così la Fiesole mentre la Fiorentina travolge l'Udinese

La Fiorentina ha concluso avanti per 3-0 il primo tempo contro l'Udinese, trovando poco fa anche il centro del poker con Moise Kean che ha anch'esso interrotto il proprio digiuno in Serie A, anche se l'insoddisfazione per come sono andate fino a qui le cose in casa Fiorentina regna sovrana.

La Curva Fiesole ha infatti protestato, disertando in massa i primi 20 minuti della partita tra Fiorentina e Udinese, e quando il cuore pulsante del tifo organizzato viola ha fatto il suo ingresso sulle gradinate del Franchi, si è capito come le intenzioni non fossero proprio delle più amichevoli. C'è stato infatti un lancio diffuso di fumogeni e petardi, al quale ha fatto seguito l'esposizione di uno striscione, sul quale c'era scritto: "Vergognatevi tutti". A quel punto, è anche partito un canto da parte dei tifosi della Fiorentina entrati al 20': "Se andiamo in B, vi facciamo un c**o così".

A inizio secondo tempo, poi, la Fiesole ha intonato il seguente coro: "Società inesistente, ma dov'è il presidente?", chiamando di fatto a un segnale un Rocco Commisso rimasto silente negli ultimi tempi, probabilmente anche a causa di quei problemi di salute di cui ha parlato Vanoli in una delle sue prime conferenze stampa.