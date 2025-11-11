Il capo scouting Micheli può lasciare il Napoli: è in trattative avanzate con l'Arsenal

Maurizio Micheli, capo dello scouting del Napoli, potrebbe lasciare il club partenopeo. A dare la notizia è la BBC, spiegando come su di lui sia forte l'interesse dell'Arsenal, che sarebbe in trattative avanzate per assicurarsi l'uomo che ha scoperto Khvicha Kvaratskhelia. I Gunners hanno salutato da un anno il direttore sportivo Edu Gaspar e il suo vice Jason Ayto e hanno intrapreso un nuovo percorso con Andrea Berta, che vorrebbe un altro italiano al suo fianco.

Bisogna però capire anche che tipo di offerta potrebbe essergli prospettata perché poco tempo fa è stato promosso a direttore tecnico del reclutamento il dirigente di lunga data James Ellis. Micheli a 57 anni deve decidere se restare a Napoli oppure misurarsi in un altro campionato come la Premier League in un club prestigioso che metterebbe a disposizione sicuramente un altro tipo di budget.

Nel corso della sua carriera Micheli ha lavorato come osservatore all'Udinese, come direttore sportivo al Brescia, come responsabile scouting al Napoli e al Bologna e come direttore dell'area scouting all'Hellas Verona e al Napoli, dove è in carica ancora oggi.