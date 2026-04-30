TMW Milan, vertice in sede con Allegri: ecco i temi al centro del confronto

Giornata di incontri a Casa Milan, dove Massimiliano Allegri è tornato a confrontarsi con la dirigenza rossonera per fare il punto sul presente e, soprattutto, sul futuro. Un summit che, come raccolto dalla nostra redazione, arriva a pochi giorni dal pareggio contro la Juventus e in una fase decisiva della stagione.

Il Milan è infatti a sei punti dall’obiettivo Champions League, con quattro partite ancora da giocare: Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. Dodici punti disponibili, ma ne basterebbero la metà per assicurarsi matematicamente un posto nella prossima edizione della massima competizione europea. Un traguardo fondamentale non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. La qualificazione garantirebbe introiti importanti, permettendo al club di programmare investimenti in linea con le ambizioni tecniche della prossima stagione.

Il confronto tra Allegri e la società serve proprio a delineare le strategie, tra obiettivi immediati e pianificazione a lungo termine. Il tecnico vuole certezze, la dirigenza punta a costruire basi solide. Le prossime settimane saranno decisive: prima il campo, poi le scelte per il futuro.