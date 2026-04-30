Tris di infortuni in casa Torino: D'Aversa perde Ismajli, Zapata e Adams. Il report medico
Tegola in casa Torino, che perde tre giocatori in questa ultima fase del campionato. Pur con differenti infortuni, infatti, sicuramente il club granata deve rinunciare a Ismajli, Zapata e Adams per la trasferta di Udine in programma sabato. Il rientro in campo poi dipenderà dell'evoluzione del quadro clinico. Ecco il report medico integrale del Torino:
"Il Torino Football Club comunica l’esito degli esami strumentali cui sono stati sottoposti Adams, Ismajli e Zapata. Gli accertamenti hanno evidenziato per Che Adams un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. Per Duvan Zapata un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Per Ardían Ismajli un interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra. La prognosi per ciascun calciatore verrà definita secondo l'evoluzione clinica degli infortuni".