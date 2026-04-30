Conference League, le formazioni ufficiali di Shakhtar-Crystal Palace e Rayo-Strasburgo
Prosegue la tre giorni di calcio europeo. Dopo le partite di Champions League, stasera sarà la volta di Europa League e Conference League. Per quanto riguarda la terza competizione continentale per club, sono in programma le due partite d'andata delle semifinali: lo Shakhtar Donetsk se la vedrà in casa contro il Crystal Palace, mentre sull'altro campo il Rayo Vallecano ospiterà in Spagna i francesi dello Strasburgo. Di seguito le formazioni ufficiali delle due partite.
SHAKHTAR-CRYSTAL PALACE
Shakhtar (4-1-4-1): Riznyk; Toblas, Bondar, Matcyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santa, Pedrinho, Marlos Gomes, Eguinaldo; Elias
Crystal Palace (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino
RAYO VALLECANO-STRASBURGO
Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Lopez, Valentin; Akhomach, Palazon, de Frutos; Alemao
Strasburgo (5-3-2): Penders; Ouattara, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell, Moreira; Doukouré, El Mourabet, Enciso; Godo, Emegha