Forest-Aston Villa e Braga-Friburgo, le formazioni ufficiali: Lucca out, Ndoye a casa. C'è Grifo
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Nottingham Forest-Aston Villa e Sporting Braga-Friburgo, match validi per le semifinali d'andata di Europa League. Partendo dal "derby inglese", i Tricky Trees lasciano a casa Ndoye e in panchina invece Lucca (in prestito dal Napoli). Presente dal 1' l'ex Torino Aina largo a destra in una difesa a 4 con Milenkovic centrale (passato alla Fiorentina). A centrocampo compare l'ex Bologna Nico Dominguez, mentre in attacco coach Pereira sfodera il tandem Igor Jesus-Wood.
Emery risponde con l'undici pesante, Rogers-Watkins la coppia d'attacco con Dibu Martinez tra i pali. Fuori e in attesa di una chance diversi ex volti della Serie A come Abraham, Douglas Luiz e Bailey.
Secondo il Nottingham Post, Dan Ndoye non ha partecipato alla consueta seduta di allenamento in vista del match di oggi: l'ex Bologna ha svolto delle sedute individuali all'interno del centro sportivo del club. Da qui la scelta di non convocarlo nemmeno.
Nottingham Forest (4-4-1-1): Ortega; Aina, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, Gibbs-White; Igor Jesus, Wood.
A disposizione: Sels, Willows, Lucca, Yates, McAtee, Bakwa, Abbott, Whitehall, Sinclair, Hanks, Blake.
Allenatore: Vitor Pereira.
Aston Villa (4-4-2): E.Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Tielemans, Onana, Buendia; Rogers, Watkins.
A disposizione: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Andres Garcia, Abraham, Sancho, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey.
Allenatore: Unai Emery.
Nel match in contemporanea in Portogallo, mister Vicens schiera il tridente d'attacco Salazar-Horta-Pau Victor per cercare di intimorire le certezze granitiche dei tedeschi del Friburgo, con l'italiano di 33 anni Grifo in campo dall'inizio in avanti.
Sporting Braga (4-3-3): Hornicek; Victor Gomez, Vitor Carvalho, P.Oliveira, Lagerbielke; Tiknaz, Joao Moutinho, Gorby; Salazar, Horta, Pau Victor.
Allenatore: Carlos Vicens.
Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic.
Allenatore: Julian Schuster.