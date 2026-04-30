Fiorentina, nessun giallo su Kean: è in permesso perché diventerà di nuovo padre
Un’assenza annunciata, ma per una lieta ragione. Moise Kean non sarà a disposizione della Fiorentina per la sfida di lunedì contro la Roma: l’attaccante ha infatti ottenuto un permesso speciale dal club per lasciare temporaneamente l’Italia e assistere alla nascita del suo secondo figlio.
La società - scrive FirenzeViola.it - ha accolto la richiesta del giocatore, che diventerà nuovamente padre dopo la nascita del primo figlio, Marley, nel 2023. Una scelta condivisa e comprensibile, che priverà però l’allenatore di una pedina offensiva importante in un momento delicato della stagione.
L’obiettivo di Kean resta comunque quello di rientrare il prima possibile e tornare a disposizione per il finale di campionato. Il programma è chiaro: essere presente nelle ultime tre gare, a partire dalla sfida casalinga contro il Genoa fino all’impegno conclusivo contro la Juventus a Torino.
La Fiorentina dovrà quindi fare a meno di lui solo per una partita, in attesa di riabbracciarlo per lo sprint decisivo. Un’assenza temporanea, compensata da una gioia personale che segna un momento speciale nella vita dell’attaccante.