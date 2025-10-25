Udinese, Runjaic: "Meglio nel primo tempo. Vittoria in casa fondamentale"

A margine della vittoria contro il Lecce, mister Kosta Runjaic ha commentato così la gara ai microfoni ufficiali del club: “Nel primo tempo abbiamo giocato una buona partita, nella ripresa sappiamo di non aver fatto benissimo ma sono molto contento per il risultato molto importante. Ci servono queste vittorie in casa, sappiamo che mancava da tanto e c’era tanta emozione".

Ci sono state diverse critiche verso la squadra.

"Dipende da cosa ci si aspetta da noi. Credo che sia normale che tutti vogliamo di più, anche il club e i tifosi, per questo vincere in casa era importante oggi".

In gol per la prima volta Karlstrom e Buksa.

"Siamo felici dei primi gol di Karlstrom e Buksa, tutti i giocatori sono importanti e sono un esempio del fatto che se continui a lavorare bene puoi aiutare la squadra”.