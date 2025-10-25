Udinese, Runjaic: "Siamo ad un buon punto. Giochiamo con coraggio"
A margine della gara interna contro il Lecce, Kosta Runjaic ha commentato il match sui canali ufficiali della società: "Siamo a buon punto, manca solo la vittoria qui in casa per stare meglio. Oggi dobbiamo fare una partita coraggiosa, con grande energia".
Oggi incontrate un avversario in forma.
"Il Lecce è un avversario difficile. Noi faremo la nostra partita, siamo pronti, ma dobbiamo stare attenti soprattutto quando partono in contropiede".
