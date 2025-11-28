Udogie: "Siamo l'Italia, il destino è nelle nostre mani. Sappiamo di partire favoriti"

Destiny Udogie, esterno di centrocampo del Tottenham e della Nazionale italiana, ha parlato così della comunità italiana che si sta formando in Premier: "È vero, siamo in tanti ma siamo in tante città diverse. Ognuno ha la sua vita, le sue abitudini, i suoi allenamenti e le partite. Diventa complicato frequentarsi con regolarità. Ci viene più facile stare insieme in Nazionale. In quelle situazioni ci facciamo delle chiacchierate e ci raccontiamo a vicenda come stanno andando le cose in Premier".

Vicario è un tuo compagno sia in Nazionale sia nel Tottenham. Avete commentato il sorteggio che è toccato all'Italia per andare al Mondiale?

"Certo, l'abbiamo seguito e ne abbiamo parlato. Ci siamo detti che sono partite alla nostra portata. Siamo l'Italia, il destino è nelle nostre mani. Perché prima avremo l'Irlanda del Nord in casa, poi una tra Galles e Bosnia: siamo consapevoli che sono partite in cui partiremo favoriti e che abbiamo le carte in regola per vincere, a patto di arrivare pronti e concentrati quando scenderemo in campo".