Una idea o una follia? Icardi vorrebbe l'Italia e il Milan ci pensa

Tra le necessità del Milan, già per gennaio, ci sarebbe quella di prendere un centravanti strutturato fisicamente. Ci avevano già provato in estate, ma lo scambio tra Santiago Gimenez e Artem Dovbyk non è mai andato in porta. Di conseguenza, il Milan si è trovato sì primo in classifica, ma le punte centrali rossonere non hanno ancora segnato un gol in campionato.

Follia?

Un'idea, pazza, porterebbe a Mauro Icardi. L'attaccante ex Inter, anche per alcuni problemi fisici, non sta trovando molto spazio in Turchia e sarebbe molto interessato dal ritorno in Italia. Difficile che l'affare possa andare in porto, ma se si dovessero riunire le esigenze...

Avviso al Gala

Intanto, Mauro Icardi ha avvisato il Galatasaray di un suo possibile addio: “Capisco che il mio nome 'vende' e che alcuni 'giornalisti' turchi vogliano far credere che il club mi abbia chiamato per informarmi del 'non-rinnovo' del mio contratto… ma non solo nessuno ha chiamato me, ma nemmeno il mio agente. Vogliono far passare per notizia qualcosa che NON è una notizia, visto che il mio contratto scade a giugno 2026, solo per coprire la sconfitta di ieri? Non permetto che usino la mia immagine per questo. State tranquilli che quando il mio contratto finirà me ne andrò a testa alta, e nel caso ipotetico che me ne vada prima sarà solo ed esclusivamente una decisione mia, di nessun altro. Vi mando un bacio. Avete Icardi ancora per qualche mese. Godetevelo perché poi vi mancherò".