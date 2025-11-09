Una sosta da prima della classe: l'Inter stende 2-0 la Lazio e guarda la Serie A dalla vetta

L’Inter conquista tre punti preziosissimi contro la Lazio, vincendo 2-0 e agganciando la Roma in vetta alla classifica. La squadra di mister Chivu parte subito decisa, detta i ritmi di gioco e trova il vantaggio già al 3' con Lautaro Martinez, che con un destro di collo esterno batte Provedel su assist di Bastoni. La Beneamata mantiene il controllo, alternando manovre di possesso e verticalizzazioni pericolose, con Barella e Dimarco protagonisti nell’azione che porta al raddoppio firmato da Bonny al 62'.

La Lazio prova a reagire con Zaccagni, Isaksen e il neo-entrato Pedro, ma i tentativi dei biancocelesti trovano sempre la pronta opposizione di Sommer e della retroguardia nerazzurra. Sul finale di partita, gli uomini di Sarri si avvicinano al gol con Mario Gila, ma i legni gli negano il pareggio. L’Inter, invece, continua a gestire il pallone con intelligenza, sfruttando anche i cambi di Chivu: Zielinski e Pio Esposito entrano a dare freschezza al reparto offensivo, consolidando la superiorità dei padroni di casa. Il polacco segnerebbe pure il 3-0 al 68', ma l'arbitro annulla tutto per un precedente fallo di mano di Dimarco.

Al triplice fischio, il pubblico di San Siro applaude una prestazione ordinata e concreta da parte della sua Beneamata, capace di controllare la partita e capitalizzare le occasioni più nitide. Con questa vittoria, l’Inter dimostra continuità, mentalità e solidità, godendosi la sosta da prima della classe e lanciando un chiaro segnale alle concorrenti per il vertice della classifica.

