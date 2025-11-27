Vanoli da dimenticare: al debutto in Europa la prima sconfitta da allenatore della Fiorentina
Brutta serata per la Fiorentina, non è nemmeno l'unica di questi primi mesi di stagione 2025/2026 da dimenticare, per la squadra toscana. Ultima in classifica in Serie A, la Viola questa sera ha perso la sua seconda partita nel cammino della Fase Campionato di Conference League.
È la prima sconfitta anche per Paolo Vanoli da quando ha sostituito Pioli sulla panchina della Fiorentina. Con una nota d'amarezza, va sottolineato come questa battuta a vuoto arrivi nella notte del debutto in una competizione europea del Paolo Vanoli allenatore. Alla terza partita alla guida della Fiorentina, ecco arrivare anche il primo ko per l'ex guida tecnica di Venezia e Torino.
E inevitabilmente il voto di Vanoli nelle pagelle di TMW del match non può essere positivo. L'allenatore della Fiorentina si prende un 5: "Tanti cambi rispetto all’undici che ha pareggiato pochi giorni fa in campionato ma “l’effetto Juve” sembra già sparito da una squadra che continua a compiere errori in sequenza. Dopo il campionato si complica anche il cammino in Conference League, che al momento vede i viola al 17esimo posto del maxi girone. Discutibile la gestione dei cambi, in particolare la decisione di tenere in campo per 90 minuti un Dzeko ben lontano da una forma accettabile".