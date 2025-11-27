Fiorentina, Vanoli: "Partita importante per classifica e morale, mi aspetto tanto da tutti"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro l’AEK Atene valido per la League Phase di Conference.

Prima partita europea: qualcosa si muove dentro?

"Sicuramente, ma la situazione e la voglia di uscire da parte di tutti noi non mi fa pensare a questo. Concentrato su questa partita, importante per la classifica, il risultato e il nostro morale. Ho chiesto ai ragazzi una grande prestazione, che ti porta a fare qualcosa di speciale".

Si aspetta tanto dai senatori?

"Mi aspetto tanto da tutti, compreso me stesso. Non è una questione di giocatori esperti, ma di dare un po' di stabilità. I giocatori esperti possono aiutare gli altri a uscire".

Cosa sta cercando e cosa sta trovando in queste settimane?

"Quando entri, contava guardarci in faccia e guardare la realtà. I ragazzi hanno una voglia incredibile di uscire e dobbiamo partire dalle cose semplici e fare tutto di squadra: solo tramite la sofferenza di possono ottenere grandi risultati".