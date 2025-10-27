Vorrebbe un intervento della società? Juve, Tudor: "Domanda inutile, non ha importanza"

Igor Tudor, tecnico della Juventus, ha parlato a lungo dopo il ko per 1-0 contro la Lazio in conferenza stampa e ha analizzato i motivi della sconfitta, rivendicando però una prova non così pessima dei suoi: "Si è perso e si pensa che la Lazio ha fatto un partitone e noi abbiamo fatto malissimo, questo non lo accetto. Capisco che in questo momento difficile l'allenatore deve star zitto e lavorare, la squadra non è mai la stessa nel modo di fare. È un organismo che cambia anche in base ai momenti, questo succede a tutte le squadre".

Come valuta i numeri negativi delle ultime settimane? Si aspettava questa prestazione dopo Madrid?

"Momento bruttissimo, abbiamo preparato la partita sotto tutti i punti di vista come una partita importante, con una bella vittoria potevamo ripartire. Non siamo riusciti a fare gol, abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo concesso il gol al primo errore. Dobbiamo stare uniti e compatti, dando qualcosa di più. Siamo entrati tante volte dentro l'area, abbiamo gli xG doppi rispetto alla Lazio, ma bisogna buttarla dentro. Abbiamo provato due attaccanti con Cisco, poi Kenan e Openda, ma non basta".

Preferisce difendersi da solo o vorrebbe un intervento della società?

"È una domanda in questo momento inutile, non ha importanza in questo momento".

