Juventus, Tudor: "Momento brutto, siamo delusi. Ogni volta c'è qualcuno che sbaglia"

Igor Tudor, tecnico della Juventus, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta per 1-0 nella gara contro la Lazio: "La squadra è entrata bene, a parte lo sbaglio di David. E' un momento brutto, dobbiamo restare uniti e lavorare tutti insieme. C'è delusione, ci manca sempre qualcosa. Dietro c'è sempre lo sbaglio di qualcuno e si perdono le partite. Dobbiamo compattarci".

Quarta partita senza segnare, si è dato una spiegazione?

"Ci abbiamo provato, ci sono state delle occasioni ma qualcosina sicuramente ci manca".

Chi è il responsabile di questa situazione?

"Tutti sono responsabili, è sempre così. Si prova a fare meglio, si gioca subito tra due giorni e si può ripartire con una vittoria. Ci manca qualcosa sotto tutti i punti di vista, però non bisogna fare drammi".

Lei si sente sicuro dopo questa sconfitta?

"Tutti mi fanno queste domande, ma io non penso a me stesso. Non me ne frega niente del futuro, cerco di essere lucido di fronte a tutti i problemi che ci sono".

I centrocampisti accompagnano poco l'azione?

"Kenan aveva bisogno di riposo, David e Vlahovic hanno gol nelle corde. Secondo me è stata una scelta giusta, però è mancato il gol. Qualcuno negli ultimi metri la deve mettere, perché dietro un piccolo sbaglio capita sempre e ti castigano".

Cambiaso fuori alla fine del primo tempo?

"Andrea l'ho visto in difficoltà con Isaksen, non mi è piaciuto come interpretava la partita e ho fatto questo cambio".