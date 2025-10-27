Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Tudor, un boomerang l'uscita infelice sulla Cremonese. Che ora può decidere il suo futuro

Tudor, un boomerang l'uscita infelice sulla Cremonese. Che ora può decidere il suo futuroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 09:24Serie A
Raimondo De Magistris

L'Igor Tudor di questi tempi è allenatore in evidente difficoltà. Nei risultati e nelle prestazioni la sua Juventus fin qui è anche peggiore di quella già insoddisfacente della scorsa stagione targata Thiago Motta. Ha quattro punti in meno in campionato dopo otto partite, ha quattro punti in meno dopo tre giornate di Champions League. Ha un gioco che latita, un attacco che non segna. Le statistiche 'Opta' dopo la sconfitta dell'Olimpico, la terza consecutiva, hanno segnalato un dato che in questo senso fotografa bene la situazione: "La Juventus non ha segnato in quattro partite consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 1991 con Luigi Maifredi allenatore". C'erano ancora i due punti per vittoria, da quella Juventus che concluse il campionato al settimo posto sono trascorsi 35 anni. Non proprio un gran segnale.

Come se non bastasse tutto ciò, Igor Tudor ci sta mettendo del suo anche nelle dichiarazioni. Dopo la sconfitta contro il Como e alla vigilia della sfida contro il Real Madrid l'allenatore croato se l'è presa anche con il calendario. L'ha fatto con un'uscita infelice: "Sono molto lucido, a me è molto chiaro tutto - disse dalla sala stampa del Bernabeu -. Sono sereno, mi sento motivato nell'andare avanti. Dobbiamo pensare partita per partita, con quello che ci hanno preso a Verona (riferimento agli errori arbitrali, ndr) e con un sorteggio normale con la Cremonese al posto del Milan la Juventus sarebbe stata prima. A quel punto si sarebbe detto grande Juventus e grande mister Tudor. E' così, è così". Parole a cui Davide Nicola, un paio di giorni più tardi, ha risposto in maniera decisamente più elegante: "Francamente penso che intendesse che se avesse incontrato squadre con obiettivi diversi da quelli della Juventus, allora avrebbero potuto avere qualche punto in più. Sono considerazioni sue, certamente è più probabile che chi lotti per lo scudetto vinca più partite contro chi si gioca la salvezza, ma mai dire mai: è il bello del calcio".

Dichiarazioni stonate quelle di Tudor, parole che all'indomani della sconfitta contro la Lazio suonano ancora peggio. Perché oggi la Juventus che in otto giornate ha conquistato dodici punti ne ha solo in più proprio della sopracitata Cremonese. Le due squadre hanno fin qui realizzato in campionato lo stesso numero di gol: la Juventus ha una vittoria in più, la Cremonese una sconfitta in meno. Però i numeri sono quelli e nel fine settimana di fronte alla Juventus ci sarà proprio la squadra di Davide Nicola. Una sfida, quella di Cremona del prossimo 1° novembre, che insieme a quella di mercoledì sera contro l'Udinese sarà probabilmente decisiva anche per il destino di un allenatore alla disperata ricerca di un successo che manca ormai da 44 giorni.

Articoli correlati
Vorrebbe un intervento della società? Juve, Tudor: "Domanda inutile, non ha importanza"... Vorrebbe un intervento della società? Juve, Tudor: "Domanda inutile, non ha importanza"
Juve, Tudor: "Momento bruttissimo, dobbiamo stare uniti e compatti" Juve, Tudor: "Momento bruttissimo, dobbiamo stare uniti e compatti"
Juventus, Tudor: "Momento brutto, siamo delusi. Ogni volta c'è qualcuno che sbaglia"... Juventus, Tudor: "Momento brutto, siamo delusi. Ogni volta c'è qualcuno che sbaglia"
Altre notizie Serie A
Juventus ancora ko, Mauro: "Questi giocatori possono lottare per il 4° posto. Ma... Juventus ancora ko, Mauro: "Questi giocatori possono lottare per il 4° posto. Ma non di più"
L'ex arbitro Casarin: "Qualcuno è corruttibile. E paga sempre il più povero" L'ex arbitro Casarin: "Qualcuno è corruttibile. E paga sempre il più povero"
Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni... Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
L'Inter accende Del Piero e Bergomi negli studi di Sky: il botta e risposta tra i... L'Inter accende Del Piero e Bergomi negli studi di Sky: il botta e risposta tra i due in tv
Piccolo con le piccole: Milan, un punto a San Siro con le neopromosse. E manca la... Piccolo con le piccole: Milan, un punto a San Siro con le neopromosse. E manca la bestia nera
Damascelli durissimo con la Juventus: "Non ci sono soldi per pagare un altro allenatore"... Damascelli durissimo con la Juventus: "Non ci sono soldi per pagare un altro allenatore"
Fiorentina, Pioli ha tempo fino al Lecce. Senza svolta cambio possibile, De Rossi... Fiorentina, Pioli ha tempo fino al Lecce. Senza svolta cambio possibile, De Rossi e Motta alla finestra
Milan, Allegri furioso dopo il pari con il Pisa: confronto negli spogliatoi Milan, Allegri furioso dopo il pari con il Pisa: confronto negli spogliatoi
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
2 Juve, Locatelli: "Situazione difficile. Rigore? Il VAR non richiama Colombo, non può inventarselo"
3 Il preparatore belga sull'infortunio di De Bruyne: "Ci siamo sentiti. Per lui non è la prima volta"
4 Stephan El Shaarawy, qualche rimpianto per ciò che poteva essere. A 20 anni simbolo del Milan
5 Juventus sconfitta anche dalla Lazio, a sorpresa decide Basic. Per Tudor è già allarme
Ora in radio
Editoriale 11:05Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Primo piano
Immagine top news n.0 Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
Immagine top news n.1 L'uomo che ha allungato la carriera a Modric: "Grazie ai miei esercizi giocherà ben oltre i 40 anni"
Immagine top news n.2 Troppi errori in Napoli-Inter: Mariani depennato dalle designazioni. Paradosso Chiffi
Immagine top news n.3 Jonathan David non può essere questo. Per ora è ai livelli di Anelka e Bendtner
Immagine top news n.4 Classifiche a confronto: Tudor molto peggio di Motta! Roma, balzo in avanti con Gasp
Immagine top news n.5 Tre ko di fila per la Juventus di Tudor. A Thiago Motta ne sono bastati due per l'esonero
Immagine top news n.6 Juventus sconfitta anche dalla Lazio, a sorpresa decide Basic. Per Tudor è già allarme
Immagine top news n.7 Tre quarti di gara al Bologna, due rigori Fiorentina per il pari. Alta tensione al Franchi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.2 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.4 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: “Salernitana squadra da battere. Ravenna sorpresa, Triestina grande reazione”
Immagine news Serie C n.2 Tiribocchi: “Vicenza solido, Benevento e Catania da vertice. Diana allenatore da categoria superiore”
Immagine news Serie C n.3 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus ancora ko, Mauro: "Questi giocatori possono lottare per il 4° posto. Ma non di più"
Immagine news Serie A n.2 L'ex arbitro Casarin: "Qualcuno è corruttibile. E paga sempre il più povero"
Immagine news Serie A n.3 Marotta chiede, Fenucci si accoda: in nome del "sistema" la Serie A vuole delucidazioni sul VAR
Immagine news Serie A n.4 L'Inter accende Del Piero e Bergomi negli studi di Sky: il botta e risposta tra i due in tv
Immagine news Serie A n.5 Piccolo con le piccole: Milan, un punto a San Siro con le neopromosse. E manca la bestia nera
Immagine news Serie A n.6 Damascelli durissimo con la Juventus: "Non ci sono soldi per pagare un altro allenatore"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Gomez s'infortuna prima del rientro: "Terribile non poter scendere in campo"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Bortolussi dopo la doppietta: "Dobbiamo resettare e pensare a mercoledì"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, classifica assistman: al comando c'è Berti del Cesena. In sei lo inseguono
Immagine news Serie B n.4 Empoli-Sampdoria, sfida fra deluse. Toscani senza Ceeesay e Nasti. Pedrola c'è
Immagine news Serie B n.5 Domani Reggiana-Modena, sold-out al 'Mapei' e con Ligabue in tribuna
Immagine news Serie B n.6 Breda: "Monza ha trovato continuità. Palermo? Non è ancora la squadra di Inzaghi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pillon: “Salernitana squadra da battere. Ravenna sorpresa, Triestina grande reazione”
Immagine news Serie C n.2 Tiribocchi: “Vicenza solido, Benevento e Catania da vertice. Diana allenatore da categoria superiore”
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Matino: "Abbiamo un grande tifo, li vogliamo con noi fino alla fine"
Immagine news Serie C n.4 Samb, Palladini dopo il ko di Ascoli: "Immeritato. Non si è vista grande differenza"
Immagine news Serie C n.5 Trento, Tabbiani: "Prima della partita un pari sarebbe stato positivo. Ora c'è rammarico"
Immagine news Serie C n.6 Pianese, Birindelli dopo il ko col Ravenna: "Non vogliamo essere vittime sacrificali"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Greggi: "So cosa vuol dire cadere. Ma siamo nate per credere, lottare e sognare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Mondiale Under 17, sarà la Nigeria l'avversaria delle Azzurrine negli ottavi di finale
Immagine news Calcio femminile n.3 Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?