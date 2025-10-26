Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Juve, Tudor: "Momento bruttissimo, dobbiamo stare uniti e compatti"

Juve, Tudor: "Momento bruttissimo, dobbiamo stare uniti e compatti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:37Serie A
Lorenzo Beccarisi
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

22.45 - La rete di Toma Basic dopo nove minuti di gioco condanna la Juventus alla terza sconfitta in una settimana dopo i ko contro Como e Real Madrid. Tra pochi minuti il tecnico bianconero Igor Tudor interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.27 - È iniziata la conferenza stampa di Igor Tudor

Come valuta i numeri negativi delle ultime settimane? Si aspettava questa prestazione dopo Madrid?
"Momento bruttissimo, abbiamo preparato la partita sotto tutti i punti di vista come una partita importante, con una bella vittoria potevamo ripartire. Non siamo riusciti a fare gol, abbiamo provato in tutti i modi e abbiamo concesso il gol al primo errore. Dobbiamo stare uniti e compatti, dando qualcosa di più. Siamo entrati tante volte dentro l'area, abbiamo gli xG doppi rispetto alla Lazio, ma bisogna buttarla dentro. Abbiamo provato due attaccanti con Cisco, poi Kenan e Openda, ma non basta".

Il calendario vi può aiutare?
"Per noi sono tutte partite difficili, ho parlato tanto di questa cosa. Anche quando si giocava una volta a settimana e si affrontavano squadre di livello inferiore si vinceva con un gol di scarto, questa squadra non ha mai vinto 3 o 4-0, è un bene però rigiocare subito".

Preferisce difendersi da solo o vorrebbe un intervento della società?
"È una domanda in questo momento inutile, non ha importanza in questo momento".

Può pensare di fare un passo indietro?
"Che vuol dire fare un passo indietro? Passi si fanno solo in avanti amico mio".

Ha avuto modo di incontrare la società?
"No, ho parlato solo con la squadra. Ho fatto una chiacchierata in spogliatoio, tutti delusi ma solo questo".

La squadra mostra cali di concentrazione, li ha notati?
"Si è perso e si pensa che la Lazio ha fatto un partitone e noi abbiamo fatto malissimo, questo non lo accetto. Capisco che in questo momento difficile l'allenatore deve star zitto e lavorare, la squadra non è mai la stessa nel modo di fare. È un organismo che cambia anche in base ai momenti, questo succede a tutte le squadre".

Quale sconfitta le dà più fastidio?
"Fanno tutte male allo stesso modo".

Ha la sensazione che questa sia la vera Juventus?
"Io non leggo e non guardo, vivo nel mio. Ora mi sento malissimo perché abbiamo perso tre partite consecutive".

Serve dare di più dal punto di vista tecnico o di attaccamento alla maglia?
"Si parla di tutti i modi, non solo di attaccamento. Dobbiamo essere più concentrati, sacrificarsi di più e mettere più qualità. Tutti devono mettersi davanti allo specchio e fare un'analisi".

23.36 - È terminata la conferenza stampa di Igor Tudor

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 ottobre
Roma prima con il Napoli, la Juventus cala a picco: la classifica aggiornata di Serie... Roma prima con il Napoli, la Juventus cala a picco: la classifica aggiornata di Serie A
Juventus sconfitta anche dalla Lazio, a sorpresa decide Basic. Per Tudor è già allarme... Juventus sconfitta anche dalla Lazio, a sorpresa decide Basic. Per Tudor è già allarme
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 ottobre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 ottobre
Fiorentina, mai così male dalla stagione 77/78: se non batte l'Inter, entra nella... Fiorentina, mai così male dalla stagione 77/78: se non batte l'Inter, entra nella storia
Il preparatore belga sull'infortunio di De Bruyne: "Ci siamo sentiti. Per lui non... Il preparatore belga sull'infortunio di De Bruyne: "Ci siamo sentiti. Per lui non è la prima volta"
Lazio, Basic: "Gol? Ho solo visto lo spazio. Concentrato sul prossimo allenamento"... Lazio, Basic: "Gol? Ho solo visto lo spazio. Concentrato sul prossimo allenamento"
Fiorentina, Fortini: "Siamo un gruppo fantastico. A San Siro per giocarcela" Fiorentina, Fortini: "Siamo un gruppo fantastico. A San Siro per giocarcela"
Juve, Locatelli: "Situazione difficile. Rigore? Il VAR non richiama Colombo, non... Live TMWJuve, Locatelli: "Situazione difficile. Rigore? Il VAR non richiama Colombo, non può inventarselo"
Thauvin non ha dimenticato l'Udinese: prima di battere l'OM ha visto il 3-2 al Lecce... Thauvin non ha dimenticato l'Udinese: prima di battere l'OM ha visto il 3-2 al Lecce
Lazio, Gila: "Rigore? Reazione ormalissima e c'è il rosso a McKennie. La società... Live TMWLazio, Gila: "Rigore? Reazione ormalissima e c'è il rosso a McKennie. La società non ha aiutato"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
Le più lette
1 Juve, Locatelli: "Situazione difficile. Rigore? Il VAR non richiama Colombo, non può inventarselo"
2 Tudor via se non batte l’Udinese. Serve Mancini, non Palladino. Terzo ko. David flop, formazione sbagliata. Arbitri sempre in grave difficoltà, il Var li aiuti di più alla faccia del protocollo
3 Il preparatore belga sull'infortunio di De Bruyne: "Ci siamo sentiti. Per lui non è la prima volta"
4 Real Madrid, Tchouameni accoglie la provocazione di Yamal: "Mi piacciono queste cose"
5 Juventus sconfitta anche dalla Lazio, a sorpresa decide Basic. Per Tudor è già allarme
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus sconfitta anche dalla Lazio, a sorpresa decide Basic. Per Tudor è già allarme
Immagine top news n.1 Tre quarti di gara al Bologna, due rigori Fiorentina per il pari. Alta tensione al Franchi
Immagine top news n.2 La Roma vola con Dybala: l'ennesimo 1-0 stagionale col Sassuolo vale la vetta
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio risale, Juventus fuori dalla zona europea
Immagine top news n.4 Sarri torna a sorridere, Tudor ora trema: la Lazio batte 1-0 una grigia Juventus. Decisivo Basic
Immagine top news n.5 Fenucci si fa sentire dopo Fiorentina-Bologna: "Perché il VAR a volte interviene e altre no?"
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna manca il sorpasso sull'Inter, Fiorentina terzultima
Immagine top news n.7 Succede di tutto al Franchi: la Fiorentina la riprende sul finale con due rigori: è 2-2 col Bologna
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico
Immagine news podcast n.2 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.3 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.4 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, mai così male dalla stagione 77/78: se non batte l'Inter, entra nella storia
Immagine news Serie A n.3 Il preparatore belga sull'infortunio di De Bruyne: "Ci siamo sentiti. Per lui non è la prima volta"
Immagine news Serie A n.4 Lazio, Basic: "Gol? Ho solo visto lo spazio. Concentrato sul prossimo allenamento"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Fortini: "Siamo un gruppo fantastico. A San Siro per giocarcela"
Immagine news Serie A n.6 Juve, Locatelli: "Situazione difficile. Rigore? Il VAR non richiama Colombo, non può inventarselo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, Kassama dopo il Mantova: "Ansia positiva, sto imparando dagli errori"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Dickmann: "Prestazione brutta, ma ora servono pragmatismo e compattezza"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, primo gol tra i pro per De Pieri: "Farlo qui significa tanto, lo volevo da tempo"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Possanzini: "Meritavamo di più, ma i limiti ci condannano all'ultimo posto"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Caserta: "Vittoria fondamentale per la serenità, ma dobbiamo crescere nel gioco"
Immagine news Serie B n.6 Primi gol fra i pro di Cacciamani e De Pieri. La Juve Stabia si gode i due diciottenni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Tomei: "Nella ripresa ci è venuto il braccino, ma vittoria pesante"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Leoncini: "Punto buono, ma volevamo vincere. Alla società non pensiamo noi"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Coreografia emozionante, tifo super. Dimostrato il nostro valore"
Immagine news Serie C n.4 Casertana, Coppitelli: "Giocato con una cornice di pubblico importante, risuttato da accettare"
Immagine news Serie C n.5 Casarano, Di Bari dopo il ko di Siracusa: "Espulsione decisiva, ma certi cali non sono accettabili"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, la Salernitana reagisce e si riprende il primo posto: Casertana ko 2-1
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Greggi: "So cosa vuol dire cadere. Ma siamo nate per credere, lottare e sognare"
Immagine news Calcio femminile n.2 Mondiale Under 17, sarà la Nigeria l'avversaria delle Azzurrine negli ottavi di finale
Immagine news Calcio femminile n.3 Soncin e Girelli saranno tedofori olimpici per Milano-Cortina '26: "Un privilegio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.5 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?