Dietrofront su Villarreal-Barcellona, la UEFA: "Favorevoli alla decisione de LaLiga"
La cancellazione di Villarreal-Barcellona a Miami fa felice la UEFA. Con una nota stampa diffusa ai colleghi spagnoli, Nyon ha infatti fatto sapere che “La UEFA accoglie con favore la decisione della Liga. La nostra posizione sulle partite dei campionati nazionali disputate all'estero resta chiara”.
La confederazione calcistica europea, a inizio ottobre, aveva dato il suo sì “con riluttanza” alla disputa della partita del campionato spagnolo negli Stati Uniti, come pure a Milan-Como a Perth, in Australia. Un assenso forzato, in mancanza di norme FIFA che disciplinino la questione dopo il contenzioso la questione, e rispetto al quale il dietrofront spagnolo non può che fare felice Aleksander Ceferin.
Resta da capire come si comporterà l’Italia: rimasta sola, la possibilità che la Serie A rinunci anche a Milan-Como in Australia è abbastanza concreta.
