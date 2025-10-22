Il CIES stila una classifica sulle migliore academy al mondo: Benfica davanti al Barcellona
Come ogni anno, il CIES Football Observatory ha analizzato i club che hanno formato i calciatori attualmente attivi in 49 campionati professionistici nel mondo, stilando una classifica delle migliori accademie. Il 518° Weekly Post presenta la Top 100, stabilita in base a un indice di formazione che tiene conto del numero di giocatori formati, del livello dei club in cui hanno giocato nell'ultimo anno e dei minuti ufficiali disputati nello stesso periodo.
Proprio come nell'anno precedente, il Benfica si piazza al primo posto. Il club portoghese vanta 93 giocatori formati e attivi nei 49 campionati analizzati, un livello medio dei club di impiego di 0,81 e una media di 2.582 minuti giocati in partite ufficiali nell'ultimo anno. A completare il podio delle migliori accademie ci sono il Barcellona (76 giocatori, livello medio dei club di 0,87 e 2.773 minuti) e il River Plate (97 giocatori, livello medio di 0,81 e 2.305 minuti). La Top 10 include un'altra squadra portoghese (Sporting CP), un'altra spagnola (Real Madrid), altri due club argentini (Boca Juniors e Vélez Sarsfield), oltre all'Ajax (Paesi Bassi), alla Dinamo Zagabria (Croazia) e al Defensor (Uruguay).
Questa la tabella:
105.1 SL Benfica (POR) 93 2,582 min 0.807
98.7 FC Barcelona (ESP) 76 2,773 min 0.805
98.3 River Plate (ARG) 97 2,305 min 0.805
97.6 AFC Ajax (NED) 80 2,690 min 0.841
95.0 Boca Juniors (ARG) 86 2,516 min 0.808
83.4 Sporting CP (POR) 76 2,488 min 0.811
77.9 Dinamo Zagreb (CRO) 77 2,532 min 0.732
77.0 Defensor SC (URU) 88 2,222 min 0.726
74.8 Real Madrid (ESP) 58 2,817 min 0.853
73.8 Vélez Sarsfield (ARG) 70 2,406 min 0.805
73.3 Crvena Zvezda (SRB) 79 2,376 min 0.718
71.3 São Paulo FC (BRA) 65 2,421 min 0.833
70.3 Dynamo Kyiv (UKR) 63 2,485 min 0.827
68.8 SC Corinthians (BRA) 57 2,750 min 0.813
67.4 CR Flamengo (BRA) 51 2,973 min 0.829
66.8 CA San Lorenzo (ARG) 66 2,330 min 0.797
65.4 Club Nacional (URU) 70 2,351 min 0.731
65.1 SE Palmeiras (BRA) 56 2,620 min 0.819
65.0 Paris Saint-Germain (FRA) 62 2,235 min 0.854
63.9 FK Partizan (SRB) 70 2,360 min 0.712
