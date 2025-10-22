Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Thiaw dopo Tonali, il Newcastle negli ultimi anni ha fatto solo grandi affari col Milan

Thiaw dopo Tonali, il Newcastle negli ultimi anni ha fatto solo grandi affari col Milan
Raimondo De Magistris
ieri alle 17:23
Raimondo De Magistris

Delle tante cessioni definite dal Milan questa estate, quella per cui Massimiliano Allegri ha storto di più il naso è stata la vendita che ha coinvolto Malick Thiaw. Proprio mentre il tecnico livornese era pronto ad affidare le chiavi della difesa al centrale tedesco, la sua società ha detto sì all'offerta del Newcastle da 35 milioni di euro più cinque di bonus per il trasferimento in Premier League dell'ex Schalke 04 che era stato acquistato tre anni prima per circa cinque milioni di euro. Una plusvalenza non banale per il club di via Aldo Rossi, un accordo che al momento delle strette di mano e delle firme sui contratti sembrava decisamente sbilanciato a favore dei rossoneri. E invece...

All'indomani della sua ottima prestazione contro il Benfica il Chronicle Live - giornale inglese che segue da vicino le vicende di casa Newcastle - ha così commentato il suo inserimento in rosa: "Con Malick Thiaw il Newcastle ha fatto un altro affare a soli 35 milioni di sterline. Il nazionale tedesco ha portato in una nuova dimensione la difesa a quattro di Howe. Chiunque tenga fuori Fabian Schär dalla retroguardia difensiva deve essere un campione e questo Thiaw si sta dimostrando. Deve valere almeno il doppio della cifra pagata dal Newcastle al Milan. La capolista della Serie A deve sentirsi imbrogliata".

Thiaw dopo un iniziale periodo di apprendistato è diventato un titolare del Newcastle. Iniziano a sentirsi per lui anche i primi cori, proprio quei cori che da anni accompagnano anche l'altro acquisto che il club inglese ha definito col Milan negli ultimi anni: Sandro Tonali. Negli scorsi giorni Paul Scholes ha definito il calciatore della Nazionale il miglior centrocampista della Premier League, un endorsement di primissimo livello per un calciatore che nell'estate 2023 fu pagato circa 60 milioni di euro e che oggi ne vale ancora di più. A cui i magpies hanno rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2029 con opzione per una ulteriore stagione durante il suo periodo di squalifica e che non hanno alcuna intenzione di cedere. Anche dinanzi a offerte e nove cifre.

