Stop a Villarreal-Barça a Miami, il commissario europeo: "Brava Liga, la Serie A rifletta"

Il dietrofront della Liga, che ha annunciato ieri sera l’annullamento della disputa di Villarreal-Barcellona a Miami dovrebbe portare la Serie A a ripensare all’organizzazione di Milan-Como a Perth, Australia. A dirlo, tramite il suo profilo su X, è Glenn Micallef, commissario europeo per l’Equità Intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport, da sempre contrario alla disputa delle partite di campionato all’estero: “Accolgo con favore la decisione di LaLiga di annullare la partita di Miami. Una vittoria per i tifosi, i giocatori e per le tradizioni che rendono speciale il calcio europeo.

Si tratta di una forte affermazione a sostegno del Modello Sportivo Europeo e dei valori che esso rappresenta. Dobbiamo continuare a lavorare insieme a leghe, club e UEFA per salvaguardare l’integrità, la leale concorrenza e il legame tra i club e le loro comunità.

Confido che la Serie A rifletta su questo approccio. Mantenere il nostro gioco radicato in Europa rafforza tutti”