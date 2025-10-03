Zaniolo riconosce: "Ho fatto tanti errori, dovuti anche all'esposizione mediatica a Roma"

Nicolò Zaniolo è in cerca di riscatto: approdato all'Udinese dal Galatasaray in estate, il fantasista italiano vuole far ricredere tutti. In una intervista rilasciata a La Repubblica oggi in edicola, l'attaccante ha parlato così delle sue motivazioni per la nuova avventura: "Il primo gol? È stato bello, ora voglio ripetermi in campionato. Mi mancavano il gol, l’esultanza, la gioia. Fa bene per l’autostima e sono molto felice. Amo già questa maglia", le sue parole.

Il motivo per credere in lui, è da ricercare anche nella famiglia: "Sono serio. Ho 26 anni, vivo finalmente con la mia fidanzata e con mio figlio. Lo sentivo vicino anche quando eravamo fisicamente distanti, perché fra un papà e il suo bambino l’amore azzera i chilometri. Però adesso che sono tornato a vivere con lui, e con Sara, è tutto più semplice".

Dalle bravate con Kean nell’Under 21 alla lite al Viola Park coi primavera della Roma, Zaniolo assicura: "Se c'è qualcosa che non rifarei? Certo, tutti hanno rimorsi. Da un lato penso che, se sono arrivato a questo punto, è perché doveva andare così. Dall’altro, so che nella mia carriera ho fatto tanti sbagli, dovuti anche alla troppa esposizione mediatica che mi è stata data fin dall’inizio e alle pressioni che ho dovuto sopportare. Essere sulla bocca di tutti a 18 anni, in una città come Roma, non è facile. Sfiderei chiunque a non alzare un po’ la cresta. Ho sbagliato a sentirmi un po’ troppo. Tanti errori sono dovuti a quello. Adesso li riconosco, se tornassi indietro non li rifarei".

Sulla pressione da reggere dopo le critiche dirette da parte di Mourinho, a Roma: "Come ho fatto a sopportarle? Forse all’esterno non si è percepito quanto io abbia sofferto nel dovere lasciare la Roma. Era e resta un club che amo. Ci sono stato benissimo ed è stata dura lasciarmi con la piazza, con la società, con le persone. Forse non l’ho fatto percepire, perché preferisco tenermi le cose dentro".