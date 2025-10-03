TMW Roma, Dybala si è allenato parzialmente in gruppo. Il punto sulle condizioni della Joya

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Lille, arrivano buone notizie da Trigoria per la Roma. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, nella giornata di oggi Paulo Dybala è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Il suo impiego per il match contro la Fiorentina potrà essere al massimo solo parziale, ma la Joya sfrutterà la sosta per presentarsi nelle migliori condizioni possibili contro l'Inter alla ripresa del campionato.

Gian Piero Gasperini si prepara così a riabbracciare presto il suo fantasista, che è mancato tantissimo in Europa League e non solo per il calcio di rigore sbagliato 3 volte (le prime due da Dovbyk, l'ultima da Soule), ma quanto per l'imprevedibilità che riesce a dare negli ultimi metri. Gli attaccanti, soprattutto i due centravanti, non stanno dando l'apporto che tutti si aspettavano e questo pesa inevitabilmente sulla fase offensiva dei giallorossi.

Dybala non ha iniziato al meglio, complici anche i problemi fisici, che gli hanno impedito di trovare la continuità che ormai cerca da tempo. Il classe '93 ha collezionato 3 presenze in Serie A, per un totale di 106 minuti sul terreno di gioco, nei quali non ha inciso né con gol, né con assist. La voglia di sbloccarsi è tanta, anche perché, in un modo o in un altro, è abituato a fare la differenza.