Squalifiche per scommesse, infortuni, tecnico a rischio: il duro momento di un contestato Bari

Archiviato il turno infrasettimanale, tornerà in campo domani la Serie B, per la 7ª giornata che anticiperà poi la seconda sosta nazionali della stagione: due settimane che potrebbero essere lunghissime per squadre in crisi come il Bari, che domani pomeriggio alle ore 15:00 riceverà la visita di un Padova pieno di entusiasmo.

Che atmosfera si respirerà quindi al 'San Nicola'? Perché se i biancoscudati arrivano in Puglia forti dei recenti risultati, non si può certo dire che il Bari arrivi in pieno stato di grazia. Le prestazioni degli uomini di mister Fabio Caserta non sono ottimali, il pubblico inizia a essere stanco della situazione, il tecnico è a rischio e - ultimo ma non ultimo - è arrivata una squalifica di otto mesi a Giuseppe Sibilli, coinvolto in uno scandalo scommesse: a onor del vero i mesi di stop sono 16, ma otto sono stati commutati in prescrizioni alternative. A ogni modo l'attaccante ha finito anzitempo la stagione corrente, e il che chiaramente inguaia la squadra, già alle prese con l'infortunio di capitan Francesco Vicari, che sarà out almeno per i prossimi due mesi (stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, non è da escludere il ricorso al mercato svincolati).

La situazione di sicuro è critica, e probabilmente solo una vittoria potrebbe cambiare qualcosa, almeno nell'umore. Ma il Padova sarà un cliente scomodo e, paradossalmente, avrà anche meno pressioni.