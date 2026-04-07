Il PAOK si stringe attorno a Razvan Lucescu, figlio del leggendario allenatore rumeno
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Anche il Paok Salonicco saluta Mircea Lucescu, leggendario allenatore rumeno scomparso oggi all'età di 80 anni. Un saluto quello del club greco particolarmente commosso, visto che la squadra è allenata da Razvan, il figlio di Mircea.
"Un allenatore leggendario. Un grande uomo.
Il PAOK FC saluta con profonda tristezza Mircea Lucescu. Un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel calcio mondiale e ha ispirato generazioni con la sua etica, la sua conoscenza e la sua personalità.
In questi momenti difficili, siamo al fianco di Răzvan e della sua famiglia, esprimendo le nostre più sincere condoglianze.
Che Dio riposi la sua anima.
Buon viaggio…"
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