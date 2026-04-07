Lo Shakhtar ricorda Lucescu: "Il tuo nome per sempre nella storia del calcio mondiale"

Il mondo del calcio piange la morte di Mircea Lucescu, leggendario allenatore rumeno, scomparso oggi all'età di 80 anni. Lo Shakhtar Donetsk, club ucraino con cui Lucescu ha vinto praticamente tutto, lo ha ricordato così:

Mircea Lucescu ha dedicato la sua vita al calcio sin dai primi anni Sessanta. Durante la sua carriera da calciatore ha rappresentato i club rumeni Dinamo Bucarest (1963–1977), Sportul (1965–1967) e Corvinul (1977–1982). È stato capitano della nazionale rumena. La carriera da allenatore di Lucescu è iniziata nel 1978 al Corvinul. In seguito ha guidato la nazionale rumena, il Dinamo Bucarest, le squadre italiane Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, oltre al Rapid Bucarest e ai club turchi Galatasaray e Beşiktaş.

Il club principale della carriera da allenatore di Mircea Lucescu è stato lo Shakhtar, che ha guidato dal 2004 al 2016. I “Minatori” hanno disputato 573 partite sotto la sua guida. Il tecnico rumeno ha conquistato 22 trofei insieme agli arancioneri: 8 campionati ucraini, 6 Coppe d’Ucraina e 7 Supercoppe d’Ucraina, oltre al primo trofeo europeo nella storia del club – la Coppa UEFA 2009. Mircea Lucescu detiene il record del club per numero di stagioni, partite e titoli vinti ed è l’allenatore più vincente nella storia dello Shakhtar.

Mircea Lucescu è rimasto attivo come allenatore fino agli ultimi giorni della sua vita. Il suo ultimo incarico è stato alla guida della nazionale rumena. In quasi 48 anni di carriera da allenatore ha vinto 35 trofei ed è tra i tecnici più titolati del calcio mondiale. È anche l’allenatore più anziano nella storia della UEFA Champions League e tra i commissari tecnici delle nazionali a livello mondiale.

Il presidente dello Shakhtar, Rinat Akhmetov, ha espresso il suo più profondo cordoglio per la scomparsa di Mircea Lucescu:



"Per me, Mircea Lucescu resterà sempre un Grande Allenatore e una persona con un grande cuore calcistico. Oggi piango insieme alla famiglia di Mircea Lucescu e a tutto il mondo del calcio. Grazie di tutto, caro Mister!

L’FC Shakhtar esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Mircea Lucescu – sua moglie Neli, suo figlio Răzvan, i suoi nipoti Meril e Matei – così come ai suoi parenti, amici e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato. In questi giorni, tutti i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con i suoi cari e con milioni di tifosi in Romania e nel mondo.

Grazie di tutto, Mister. Il tuo nome è scritto per sempre nella storia del calcio mondiale".

Riposa in pace, Grande Allenatore".