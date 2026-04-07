Avellino, Izzo al centro del gossip: "Sento il bisogno di fermarmi. Rispetto per le persone coinvolte"

Come un fulmine a ciel sereno il difensore Armando Izzo ha annunciato sui propri canali social di volersi ‘fermare e prendere una pausa di riflessione’. Una decisione maturata non per a causa del battibecco con un tifoso dopo la sconfitta col Palermo, ma per questioni personali legate al rapporto con Raffaela Fico, che nel dicembre scorso ha perso il figlio che la coppia aspettava, e a un presunto riavvicinamento con l’ex moglie Titta Angellotti (che però il difensore ha smentito).

"Sono in un momento della mia vita in cui sento il bisogno di fermarmi e prendermi una pausa di riflessione. È una scelta difficile ma necessaria per fare chiarezza dentro me stesso e affrontare con responsabilità ciò che sto vivendo. - si legge nella stories su Instagram - So bene che questa situazione può causare dolore a Raffaella Fico, e per questo voglio esprimere nei suoi confronti il mio rispetto sincero, prima ancora che umano. Allo stesso tempo, tengo a chiarire che questa pausa non rappresenta in alcun modo un ritorno con la mia ex moglie, madre dei miei figli, una persona che continuerà sempre ad avere il mio massimo rispetto per il ruolo che ha nella mia vita e per il percorso che abbiamo condiviso.

Anche da adulti si attraversano momenti complessi. Ci sono situazioni che vanno vissute fino in fondo per essere comprese davvero e affrontate con la giusta consapevolezza. Oggi sento il dovere di prendermi questo tempo, con rispetto verso tutte le persone coinvolte".