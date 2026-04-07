Il punto sulla B: Izzo complica la vita all'Avellino, colpaccio di Pescara e Carrarese

Va in archivio un’altra giornata del campionato di serie B e la situazione inizia a delinearsi in testa così come in coda. Onore e merito al Venezia che, contro una Juve Stabia mai doma e sempre molto organizzata, vince per 3-1 nel segno del grande ex Adorante sfruttando al massimo quel fattore Penzo che sta facendo davvero la differenza. Stroppa, che ha già vinto la B alla guida di Crotone, Monza e Cremonese, sogna il grande salto senza passare dagli spareggi playoff ed è stato acclamato dai tifosi arancioneroverdi al termine di un match a tratti dominato. Alle spalle dei lagunari tiene botta il Frosinone, con Raimondo che fa gol al suo mentore Breda che bagna l’esordio sulla panchina del Padova con un brutto primo tempo e con la discutibile scelta di tenere fuori per scelta tecnica bomber Bortolussi. Sul web già piovono le prime critiche nei confronti di un mister reduce da due retrocessioni consecutive e che, almeno nei primi 90 minuti, non ha saputo trasmettere la giusta grinta ai suoi calciatori. 1-1 tra Catanzaro e Monza, match piuttosto nervoso e che i padroni di casa, statistiche alla mano, forse avrebbero meritato di vincere.

I brianzoli ora dovranno guardarsi le spalle dal ritorno di fiamma del Palermo che, pur senza brillare, batte 2-0 un Avellino molto penalizzato dall’espulsione di Izzo che ha commesso una grave ingenuità. Inammissibile che un elemento della sua esperienza rimedi due cartellini gialli per una gomitata e per il classico fallo di frustrazione su Pierozzi, ancor meno comprensibile aver reiterato in determinati atteggiamenti pubblicando frasi quantomeno evitabili sui social. 1-1 tra Cesena e Sudtirol, con Castori visibilmente emozionato per l’accoglienza riservatagli da una tifoseria che lo ricorda con enorme affetto in virtù di un passato ricco di soddisfazioni. La Carrarese rovina la Pasquetta di D’Angelo, tornato sulla panchina dello Spezia e travolto dai ragazzi di Calabro, ora a -2 dalla zona playoff. L’ex tecnico del Carpi, dopo aver messo a referto una promozione e una salvezza diretta, potrebbe scrivere un’altra pagina di storia, un allenatore del quale si continua a parlare colpevolmente poco. Finale nervosissimo, con una pioggia di cartellini rossi e liguri che ora rischiano davvero di retrocedere senza passare dagli spareggi, ancor di più dopo il 3-1 del Bari contr un Modena irriconoscibile e sceso in campo al San Nicola quasi demotivato. Colpaccio del Pescara a Reggio Emilia, primo tempo bruttissimo per gli amaranto come ammesso in sala stampa da un incredulo Bisoli. Gongola Gorgone che, come accaduto a Lucca in un contesto che sarebbe eufemistico definire complesso, sta cercando di portare a compimento quella che sarebbe un’autentica impresa sportiva. 1-0 prezioso della Sampdoria su un Empoli in difficoltà, analogo risultato del Mantova sull’Entella frutto di un capolavoro di Marras su calcio piazzato.

Risultati

Frosinone-Padova 2-0: 25’ Raimondo, 29’ Gelli

Palermo-Avellino 2-0: 12’ Palumbo, 82’ Ranocchia

Cesena-SudTirol 1-1: 3' Tait (S), 17' aut. F. Davì

Bari-Modena 3-1: 21' Moncini (B), 31' aut. Adorni (B), 80' Cuni (B), 90' Ambrosino (M)

Catanzaro-Monza 1-1: 6' Pittarello (C), 90+4' Pessina

Mantova-Virtus Entella 1-0: 84' Marras

Reggiana-Pescara 1-3 21' Olzer (P), 50' Insigne (P), 68' Lambourde (R), 89' Meazzi (P)

Venezia-Juve Stabia 3-1: 39' aut. Giorgini, 45' Carissoni (J), 45+3' e 75' Adorante (V)

Sampdoria-Empoli 1-0: 58’ Pierini

Carrarese-Spezia 3-1: 17’ Calabrese, 23’ Finotto, 49’ Valoti (S), 63’ Abiuso

Classifica:

Venezia 71

Frosinone 68

Monza 66

Palermo 64

Catanzaro 53

Modena 50

Juve Stabia 45

Cesena 44

Carrarese 42

Sudtirol 39

Avellino 39

Mantova 37

Sampdoria 37

Empoli 36

Padova 34

Entella 34

Bari 34

Pescara 32

Spezia 30

Reggiana 30