Il Bari torna al lavoro in vista della Reggiana. Presente il presidente De Laurentiis
Alla presenza del numero uno Luigi De Laurentiis, che ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra, il Bari ha ripreso a lavorare per preparare la sfida del prossimo turno di Serie B contro la Reggiana. Di seguito il report dell'allenamento pubblicato dalla società pugliese sui propri canali ufficiali:
"Ripresa dei lavori quest'oggi per il Bari che inizia così la settimana tipo di preparazione in vista della sfida contro la Reggiana in programma sabato 18 ottobre, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del 'Mapei Stadium - Città del Tricolore' di Reggio Emilia.
Questo pomeriggio, alla presenza del presidente Luigi De Laurentiis, il gruppo ha lavorato sul terreno dell'Antistadio aprendo la seduta con un prologo dedicato alla mobilità articolare, quindi lavoro metabolico ad intensità crescente alternato ad esercitazioni tecniche finalizzate alla circolazione e possesso palla; ultima parte della seduta dedicata ad una sfida a ranghi misti su porzione di campo con obiettivi variabili. Lavoro modulato in intensità per alcuni elementi della rosa; lavoro con il pallone per Nikolaou, aggregati i giovani Georgeski, Polito, Sassarini e Viziello, assenti i nazionali Dorval e Mavraj.
Per domani è in programma una doppia seduta di lavoro".
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.