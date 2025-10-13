Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Bari torna al lavoro in vista della Reggiana. Presente il presidente De Laurentiis

Il Bari torna al lavoro in vista della Reggiana. Presente il presidente De LaurentiisTUTTO mercato WEB
ieri alle 23:49Serie B
Tommaso Maschio

Alla presenza del numero uno Luigi De Laurentiis, che ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra, il Bari ha ripreso a lavorare per preparare la sfida del prossimo turno di Serie B contro la Reggiana. Di seguito il report dell'allenamento pubblicato dalla società pugliese sui propri canali ufficiali:

"Ripresa dei lavori quest'oggi per il Bari che inizia così la settimana tipo di preparazione in vista della sfida contro la Reggiana in programma sabato 18 ottobre, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del 'Mapei Stadium - Città del Tricolore' di Reggio Emilia.

Questo pomeriggio, alla presenza del presidente Luigi De Laurentiis, il gruppo ha lavorato sul terreno dell'Antistadio aprendo la seduta con un prologo dedicato alla mobilità articolare, quindi lavoro metabolico ad intensità crescente alternato ad esercitazioni tecniche finalizzate alla circolazione e possesso palla; ultima parte della seduta dedicata ad una sfida a ranghi misti su porzione di campo con obiettivi variabili. Lavoro modulato in intensità per alcuni elementi della rosa; lavoro con il pallone per Nikolaou, aggregati i giovani Georgeski, Polito, Sassarini e Viziello, assenti i nazionali Dorval e Mavraj.

Per domani è in programma una doppia seduta di lavoro".

Articoli correlati
Bari, Luigi De Laurentiis: “Due sorprese in arrivo, Dorval resta. Creiamo entusiasmo”... Bari, Luigi De Laurentiis: “Due sorprese in arrivo, Dorval resta. Creiamo entusiasmo”
Bari, De Laurentiis sul mercato: "Lavoreremo ancora sia entrata che in uscita" Bari, De Laurentiis sul mercato: "Lavoreremo ancora sia entrata che in uscita"
Bari, De Laurentiis: "Vicini a Verreth, cerchiamo di dargli tutto l'appoggio possibile"... Bari, De Laurentiis: "Vicini a Verreth, cerchiamo di dargli tutto l'appoggio possibile"
Altre notizie Serie B
Il Bari torna al lavoro in vista della Reggiana. Presente il presidente De Laurentiis... Il Bari torna al lavoro in vista della Reggiana. Presente il presidente De Laurentiis
Palermo, si va verso l'ennesimo pienone stagionale: col Modena si punta al record... Palermo, si va verso l'ennesimo pienone stagionale: col Modena si punta al record
Zanon: "Darò il 100% per salvare la Carrarese. Una fortuna incontrare Calabro" Zanon: "Darò il 100% per salvare la Carrarese. Una fortuna incontrare Calabro"
Sampdoria, buone notizie dall'infermeria per Donati: Barak e Ferrari lavorano coi... Sampdoria, buone notizie dall'infermeria per Donati: Barak e Ferrari lavorano coi compagni
Pescara, slitta il rientro di Tsadjout: salterà anche la sfida con la Carrarese.... Pescara, slitta il rientro di Tsadjout: salterà anche la sfida con la Carrarese. Il punto
Cerri: "Questo Bari merita tanto. Non mi precludo la Juve. Toni? Firmerei per fare... Cerri: "Questo Bari merita tanto. Non mi precludo la Juve. Toni? Firmerei per fare la metà"
Avellino, Tutino si allena e sorride col gruppo. E punta al derby con la Juve Stabia... Avellino, Tutino si allena e sorride col gruppo. E punta al derby con la Juve Stabia
La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per il derby con l'Avellino: indetta la... La Juve Stabia chiama a raccolta i tifosi per il derby con l'Avellino: indetta la 'Giornata Gialloblù'
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
Le più lette
1 Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
2 Assurdo dalla Francia: il PSG vuole comprare Yamal, ma c'è la clausola da 1 miliardo
3 Francia, Deschamps ne ha per tutti: "Non si può prendere il secondo gol. Ma l'arbitro..."
4 Capello sulla lotta Scudetto: "Napoli e Inter, poi la Juve e la sorpresa Roma. E il Milan..."
5 14 ottobre 2001, la buca di Maspero e il rigore di Salas finisce nella stratosfera
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia-Israele, le probabili formazioni: Gattuso passa alla difesa a tre, due ballottaggi
Immagine top news n.1 Tegola Castellanos per la Lazio: lesione alla coscia destra, fuori fino alla prossima sosta
Immagine top news n.2 Gattuso: "Pio merita tutto, volevo chiamare Spalletti. Porte aperte a tutti, anche a Zaniolo"
Immagine top news n.3 Juventus, Bremer si opera al menisco: tempi di recupero incerti. Tutte le ultime
Immagine top news n.4 Juventus, altri guai fisici per Bremer: lesione al menisco sinistro, sarà operato
Immagine top news n.5 Moise Kean non ce la fa. L'attaccante lascia il ritiro azzurro e torna a Firenze
Immagine top news n.6 Il Como invita 50 tifosi in Australia per la sfida col Milan: "Evolviamoci per riportare in alto la Serie A"
Immagine top news n.7 Fondi esteri sulla Lazio? Il club: "Notizie false. Mai pervenuta alcuna offerta"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
Immagine news podcast n.2 L'Inter sta già guardando al dopo Sommer. Col pararigori da record del Friburgo
Immagine news podcast n.3 Sir Jim Ratcliffe ha preso la decisione più difficile sul futuro di Amorim
Immagine news podcast n.4 Tutta la verità sul (non) caso Leao: le schermaglie con Allegri, le panchine, il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.2 Gorgone: "FVS diminuisce gli errori arbitrali. Utopistico però aspettarsi il VAR come in A"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Pio Esposito, giusto preferirlo a Hojlund? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Michele: "Cagliari squadra organizzata. Con l'infortunio di Belotti ha perso incisività"
Immagine news Serie A n.2 Capello sulla lotta Scudetto: "Napoli e Inter, poi la Juve e la sorpresa Roma. E il Milan..."
Immagine news Serie A n.3 Parma, Cherubini: "Contento di quanto stanno facendo all'Inter Chivu e Bonny"
Immagine news Serie A n.4 Parma, Circati sul futuro: "Sogno un top club in un campionato di alto livello"
Immagine news Serie A n.5 Italia, Gattuso: "Israele non velocissimo dietro. Zaniolo? Per noi è un giocatore importante"
Immagine news Serie A n.6 Israele, Solomon: "Giocare contro l'Italia e contro una squadra italiana è sempre difficile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Bari torna al lavoro in vista della Reggiana. Presente il presidente De Laurentiis
Immagine news Serie B n.2 Palermo, si va verso l'ennesimo pienone stagionale: col Modena si punta al record
Immagine news Serie B n.3 Zanon: "Darò il 100% per salvare la Carrarese. Una fortuna incontrare Calabro"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, buone notizie dall'infermeria per Donati: Barak e Ferrari lavorano coi compagni
Immagine news Serie B n.5 Pescara, slitta il rientro di Tsadjout: salterà anche la sfida con la Carrarese. Il punto
Immagine news Serie B n.6 Cerri: "Questo Bari merita tanto. Non mi precludo la Juve. Toni? Firmerei per fare la metà"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Pellizzari: "Debuttare al Menti è stato indescrivibile. Cerco di giocare senza paura"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, nei posticipi vincono Dolomiti Bellunesi e Trento. Attesa per i recuperi
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Bertotto sbarca a Picerno, sostituisce De Luca
Immagine news Serie C n.4 Cappiello: "Il futuro del Sorrento passa anche dalla ripresa dei lavori dello stadio Italia"
Immagine news Serie C n.5 Parlato: "Il Vicenza può approfittare del prossimo turno. Loro e il Brescia rispettano i pronostici"
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, operazione al ginocchio riuscita per Guglielmotti. La nota del club
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women, domina il Napoli guidato da Floe. 4 giocatrici fanno il bis
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Babb sul terzo intervento al menisco: "Non vedo l'ora di poter dire che sono tornata"
Immagine news Calcio femminile n.3 La prima volta in Serie A della Ternana Women: in 600 al Gubbiotti per una gara storica
Immagine news Calcio femminile n.4 La Roma Femminile blinda Greggi. La centrocampista rinnova fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, si è chiusa la 2ª giornata: Roma, Lazio e Napoli a punteggio pieno
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Abbiamo lottato fino alla fine con le unghie e con i denti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Cosa dobbiamo aspettarci da questa Nazionale?