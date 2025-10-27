…con Roberto Breda

“Ho visto due squadre nervose. Tudor ci ha provato in tutte le maniere, cambiando più sistemi di gioco”. Così a TuttoMercatoWeb.com Roberto Breda analizza Lazio-Juventus terminata in favore dei padroni di casa.

Che succede alla Juve?

“Se guardiamo la materia prima ha tante alternative. Vedo un allenatore che ci prova. Però a volte non basta mettere i calciatori offensivi per fare gol. La Juve quando gioca con i due mediani concede una superiorità numerica che spesso paga. Ci sono delle idee, che ancora non sono riuscite ad saltare un reparto che comunque ha qualità”.

Si aspetta delle valutazioni su Tudor?

“La squadra è viva ma sta rendendo meno delle aspettative. C’è e non molla. È con l’allenatore. A volte più dei risultati bisogna valutare il lavoro”.

Delude ancora anche la Fiorentina…

“Non è ancora riuscita a trovare una giusta identità per le sue caratteristiche. È partita con tante aspettative e sta facendo più fatica del previsto. Questi momenti ci stanno, ma non sempre una rosa importante corrisponde ad una squadra efficace. Come la Juve la Fiorentina può fare molto di più. Ma vedo due allenatori vivi. Poi è chiaro che bisogna portare i risultati”.

E la B mister?

“Il Monza sembra stia trovando continuità. Il Palermo deve ancora trovare la giusta identità, non vedo ancora una squadra di Inzaghi. E il Modena merita i complimenti”.