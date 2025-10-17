Breda su Gudmundsson: "Ha bisogno di un'anarchia che le squadre fanno fatica a concedergli"

Il tecnico di lungo corso Roberto Breda è intervenuto ai microfoni di Sportitalia parlando anche di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni riguardo all'avvio complicato della formazione di Pioli: "L'aspettativa a Firenze è altissima e se parti male già è difficile. Giocare con due punte e Gudmundsson non è semplice perché Gudmundsson ha bisogno di un'anarchia che le squadre moderne fanno fatica a concedere a certi giocatori.

Puoi farlo al Genoa dove ti difendi basso e non hai bisogno di tempi di uscita in aggressione coordinati. Alla Fiorentina che invece viene da allenatori ben codificati come Italiano e Palladino che davano ad ogni giocatore un ruolo definito in ogni zona lui sta facendo fatica.

Con due attaccanti più Gudmundsson la fase di non possesso salta sempre. Credo sia questo il compromesso che ancora non ha permesso alla Fiorentina di trovare un giusto equilibrio. La squadra secondo me è forte ma deve trovare un equilibrio tattico. Pioli lo conosco da molto tempo è molto intelligente e sono sicuro che troverà una soluzione girando le pedine, logico che dovrà fare in fretta".