Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Breda: "Tedesco uomo giusto per il Perugia. Salerno e Ascoli, giusto il reset"

Breda: "Tedesco uomo giusto per il Perugia. Salerno e Ascoli, giusto il reset"TUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
ieri alle 14:34Serie C
Claudia Marrone
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto mister Roberto Breda, con il quale è stato subito affrontato il tema legato a Perugia-Livorno, gara del Girone B di cui è doppio ex: "Le due formazioni vengono da percorsi diversi. Il Livorno, pur avendo una grande tradizione e un passato in Serie A, arriva dai campionati minori, mentre il Perugia, dopo la retrocessione dalla Serie B, fa fatica a ritrovare continuità. Piazze così importanti, quando non hanno un certo tipo di percorso, vivono tutto con maggiore pressione. E proprio Perugia ne è un esempio: anche Braglia, che è un allenatore esperto, ha trovato molte difficoltà. Giovanni Tedesco, invece, ha potuto lavorare poco, ma se c’è qualcuno che può trasmettere cosa significa vestire la maglia del Grifo, questo è proprio lui: è stato capitano e ha fatto la storia del club anche in Serie A. È una scelta che approvo, non solo perché con Giovanni ho giocato insieme a Salerno, ma anche perché rappresenta l’appartenenza alla società e perché ha fatto molto bene a Malta. Merita questa opportunità. Approvo anche il ritorno in società di Riccardo Gaucci e Novellino, due figure legate al grande Perugia del passato, ma anche molto competenti. Sarà una partita carica dal punto di vista emotivo, perché a Perugia c’è grande bisogno di entusiasmo".

Circa le novità in casa Perugia, mi è sembrata un’'operazione nostalgia', come quella che abbiamo visto recentemente alla Sampdoria. Non è rischioso puntare su questo tipo di scelte?
"Sembra una scelta simile, ma in realtà non lo è del tutto. Tedesco ha già un suo percorso da allenatore, con esperienze da primo in diverse piazze, Foti, alla Samp, è alla sua prima vera esperienza da tecnico principale. Ha sicuramente qualità, e lavorare con Mourinho lo ha fatto crescere, ma è chiaro che all’inizio può aver bisogno di tempo per sbagliare e imparare, ma farlo in un contesto come quello blucerchiato non è semplice".

Anche a Perugia però il margine d’errore è minimo: il rischio è quello di perdere il professionismo.
"Sì, ma chi accetta queste sfide sa bene che il rischio è alto. Penso a Tedesco: è alla sua prima esperienza in Serie C, e fare bene qui significherebbe tanto. È una grande opportunità, ma anche una grande responsabilità. Però questo è il bello del nostro mestiere: accettare le sfide, anche quando il contesto è complicato, e credere sempre di poter far bene. Chi fa l’allenatore deve sempre credere di poter risolvere le situazioni. Le società perfette non esistono, in nessuna categoria. A volte ti trovi con rose che non puoi cambiare, come è successo recentemente con Tudor alla Juve, e devi lavorare con quello che hai".

Andando ancora al suo passo, lo scorso anno ha vissuto nel complicato contesto della Salernitana. Dopo due retrocessioni che dalla A hanno portato alla C, è stato giusto ripartire da zero?
"Sì, bisognava farlo. Serviva entusiasmo nuovo, facce nuove, caratteristiche diverse. Salerno è una piazza che pretende tanto e dà tanto, ma dopo due anni così serviva un reset totale per ricreare entusiasmo e fiducia. Certo, il Girone C poi è competitivo, non sarà una passeggiata, ma con continuità e forza nei momenti difficili si possono ottenere cose positive. Anche una sconfitta, come quella patita contro il Catania, può servire a far rimettere i piedi per terra. Se la si legge nel modo giusto, può diventare un passo avanti nella crescita del gruppo".

A proposito di chi ha fatto pochi incidenti di percorso, ecco l’Ascoli e la sua difesa tra le meno battute d'Europa. Serviva anche qui ripartire da zero?
"Sì, Ascoli è una piazza importante che aveva bisogno di ritrovare stabilità, soprattutto a livello di proprietà. In queste categorie servono investimenti, ma non sempre portano subito risultati. Quando poi il rapporto tra società e piazza si incrina, è difficile ripartire, e li era tutto compromesso, era diventato ingestibile".

Una squadra che ha rivisto gli investimenti è il Vicenza, che ha ridotto il budget ma potrebbe fare come il Padova, che proprio così è riuscito a salire in Serie B.
"Negli anni scorsi il Vicenza è stato anche sfortunato: perdere due finali playoff di fila non è facile da assorbire. Quest’anno hanno scelto un tecnico che ha già vinto e sa come trasmettere mentalità. Forse questo può aiutare, anche perché il girone, rispetto all’anno scorso, sembra meno competitivo".

Ultima domanda, mister: sul suo futuro, che può dirci?
"Nel nostro mestiere il futuro è sempre a breve termine. Ogni settimana si muove qualcosa, vedremo. L’importante è trovare il progetto giusto, anche se, a dirla tutta, nel calcio i progetti veri esistono raramente. Basta guardare la Juventus con Pirlo: una settimana era con la Primavera, la settimana dopo in prima squadra. La continuità è difficile da costruire, ma questo ti obbliga a metterti sempre in discussione, e alla fine è anche ciò che ti fa crescere"

Articoli correlati
Breda su Gudmundsson: "Ha bisogno di un'anarchia che le squadre fanno fatica a concedergli"... Breda su Gudmundsson: "Ha bisogno di un'anarchia che le squadre fanno fatica a concedergli"
Breda: "Roma-Inter un esame vero. Fiorentina, su Gudmundsson dico..." Breda: "Roma-Inter un esame vero. Fiorentina, su Gudmundsson dico..."
Breda: "Roma, curioso di Gasp. Milan-Lewandowski, si pensa al presente" Breda: "Roma, curioso di Gasp. Milan-Lewandowski, si pensa al presente"
Altre notizie Serie C
Dal Napoli campione d'Italia all'addio al Perugia: la parabola di Mauro Meluso Dal Napoli campione d'Italia all'addio al Perugia: la parabola di Mauro Meluso
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano... Focus TMWSerie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Triestina, Tesser: “Mi hanno chiesto se me la sentissi ed eccomi qui. Sono carichissimo"... Triestina, Tesser: “Mi hanno chiesto se me la sentissi ed eccomi qui. Sono carichissimo"
Serie C, colpo esterno del Team Altamura: battuto il Foggia. Novara-Virtus Verona... Serie C, colpo esterno del Team Altamura: battuto il Foggia. Novara-Virtus Verona termina 1-1
Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"... TMW RadioLamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Perugia, saluta Mauro Meluso: risolto il contratto del direttore dell'area tecnica... UfficialePerugia, saluta Mauro Meluso: risolto il contratto del direttore dell'area tecnica
Il Giugliano riparte da Eziolino Capuano: il tecnico firma un annuale con opzione... UfficialeIl Giugliano riparte da Eziolino Capuano: il tecnico firma un annuale con opzione
Union Brescia, Diana: "Rispettiamo l'AlbinoLeffe, ma in casa dobbiamo vincere" Union Brescia, Diana: "Rispettiamo l'AlbinoLeffe, ma in casa dobbiamo vincere"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
2 Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta anche l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
3 Milan presuntuoso, primo posto già a rischio. E alla fine è il Pisa ad avere rimpianti
4 Nicola risponde a Tudor: “Mai direi mai”. E la Juve gli chiede: basta sfoghi
5 Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan presuntuoso, primo posto già a rischio. E alla fine è il Pisa ad avere rimpianti
Immagine top news n.1 Qui Inter, Chivu senza Thuram ma col sorriso: "Il giorno di riposo? Mi fido dei miei"
Immagine top news n.2 Qui Napoli: piove sul bagnato. Conte non parla, ma perde Meret e non recupera Hojlund
Immagine top news n.3 Serie A, 8^ giornata LIVE: Napoli con Lucca, Inter con Bonny
Immagine top news n.4 Milan-Pisa 2-2, Allegri: "Stasera abbiamo sbagliato e dobbiamo riflettere"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Milan a +2 su Napoli e Inter. Pisa lascia l'ultimo posto
Immagine top news n.6 Milan-Pisa 2-2, le pagelle: Cuadrado sposta gli equilibri, Athekame salva la faccia ai rossoneri
Immagine top news n.7 Milan, bagno d'umiltà. Col Pisa è solo 2-2, Athekame al 93' evita una clamorosa sconfitta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.2 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.3 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
Immagine news podcast n.4 La Fiorentina è in crisi: come ne uscirà? Pioli e Pradè hanno già trovato la via
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre
Immagine news Serie A n.2 Ziyech vola in Marocco e lascia il club degli svincolati: chi è ancora senza squadra?
Immagine news Serie A n.3 Milan, Athekame: "Siamo delusi dal pareggio ma non vogliamo fermarci a questo risultato"
Immagine news Serie A n.4 Pisa imbattuto contro il Milan in Serie A: è successo soltanto tre volte nella storia
Immagine news Serie A n.5 Fattori sull'errore di Piccoli: "Deve avere la testa più libera. In quell'azione pensa troppo"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Lovisa: "Quello che è successo non fa piacere, dobbiamo essere bravi a uscirne bene"
Immagine news Serie B n.2 Padova, stiramento per Gomez: il Papu dovrà stare fuori per almeno 20 giorni
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Dionisi: "Bene nel primo tempo, poi ci è mancato coraggio"
Immagine news Serie B n.4 Monza-Reggiana, i convocati di Bianco: non c'è Petagna
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Pescara, i convocati di Vivarini: davanti non c'è Merola
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: "Grandissima partita, complimenti ai ragazzi. Questa squadra macina gioco"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dal Napoli campione d'Italia all'addio al Perugia: la parabola di Mauro Meluso
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
Immagine news Serie C n.3 Triestina, Tesser: “Mi hanno chiesto se me la sentissi ed eccomi qui. Sono carichissimo"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, colpo esterno del Team Altamura: battuto il Foggia. Novara-Virtus Verona termina 1-1
Immagine news Serie C n.5 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Serie C n.6 Perugia, saluta Mauro Meluso: risolto il contratto del direttore dell'area tecnica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?