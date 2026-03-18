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Serie B, Pescara-Virtus Entella: all'Adriatico si gioca il futuro

Serie B, Pescara-Virtus Entella: all'Adriatico si gioca il futuroTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 06:29Serie B
Davide Verduci

La 31ª giornata di Serie B mette sul piatto una sfida salvezza che sa di match point: il Pescara di Gorgone ospita la Virtus Entella di Chiappella. Una partita dove il pareggio è il nemico comune: oggi all'Adriatico servono i tre punti. I Delfini scendono in campo spinti da un entusiasmo ritrovato. Quella salvezza che all’alba del 2026 sembrava un miraggio lontano oggi, pur restando una scalata ripidissima, non è più così utopica. Gli abruzzesi sono carichi, rigenerati e pronti a sfruttare il fattore campo per accorciare la classifica. Dall’altra parte arrivano i Diavoli Neri. L'Entella vede in questo scontro diretto l'occasione d'oro per scacciare i fantasmi, rialzare la testa e allungare sulla zona play-out che al momento la vede pericolosamente invischiata nel mezzo. Per i liguri non è solo una trasferta, è il momento di dimostrare di che pasta è fatto il gruppo di Chiappella

COME ARRIVA IL PESCARA - I Delfini, galvanizzati dai risultati dell’ultimo periodo, viaggiano ora sulle ali dell’entusiasmo. Nonostante una contestazione pacifica che continua a ribollire fuori dal campo, il supporto del pubblico biancazzurro non accenna a mancare: la città ha ripreso a credere in una salvezza che fino a poche settimane fa pareva un miraggio. Per gli uomini di Gorgone, la sfida di oggi rappresenta un vero dentro o fuori, potrebbe essere l'ultimo treno utile per aggrapparsi con le unghie alla zona play-out e ridisegnare il proprio destino. Ma guai a sottovalutare i Diavoli Neri: la compagine ligure arriverà all'Adriatico con il coltello tra i denti, pronta a dare battaglia in un crocevia stagionale che vale il doppio. Sarà una sfida carica di tensione, dove ogni pallone conterà tantissimo per continuare a inseguire il sogno della permanenza in categoria

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - I biancocelesti arrivano a questo appuntamento dopo il passo falso interno contro l’Avellino, uno stop arrivato proprio quando le due vittorie consecutive precedenti sembravano aver finalmente diradato le nubi di un periodo nero. La sfida di stasera rappresenta un tassello vitale per la truppa di Chiappella: l'obiettivo è tornare a respirare e allontanarsi da quelle acque mosse che rischiano di trascinare il club nel baratro. Ma attenzione alla reazione d'orgoglio del Delfino. Per l'Entella sarà fondamentale invertire il trend lontano da Chiavari: in una lotta salvezza così serrata, strappare punti in trasferta non è più un optional, ma l'unico modo per blindare la categoria ed evitare che il finale di stagione si trasformi in un incubo.

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