Reggiana, Rubinacci: "Il Monza ha qualità. Per me è stato emozionante"
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Il pareggio ottenuto dalla Reggiana contro la ben più favorita Monza ha fatto tornare un accenno di sorriso in casa emiliana, come dimostrano le parole del proprio allenatore, Lorenzo Rubinacci, in sala stampa.
Queste le sue dichiarazioni, riportate da Monza-News:
"Incontrare dopo quasi un anno il Monza ha significato per me una grande emozione perché ho incontrato tanti ragazzi a cui voglio bene. Ho condiviso tanto con loro l’anno scorso, dai giocatori ai magazzinieri".
"I brianzoli hanno qualità e soprattutto ragazzi eccezionali - conclude -".
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