Champions, i primi verdetti: dominio PSG, Arsenal e Real avanti. Impresa dello Sporting

La UEFA Champions League entra nel vivo e i primi verdetti degli ottavi delineano già scenari interessanti. Tra conferme, rimonte storiche e sentenze senza appello, la serata è stata caratterizzata da grandi emozioni. Si comincia con l'impresa clamorosa di Lisbona, dove lo Sporting CP ribalta il 3-0 subito all’andata travolgendo 5-0 il Bodø/Glimt dopo i supplementari. Una rimonta storica, che aumenta i rimpianti dell'Inter, eliminata nei playoff proprio dai norvegesi.

All’Emirates, l’Arsenal rispetta il pronostico e supera il Bayer Leverkusen con un secco 2-0 dopo l’1-1 dell’andata. A decidere la gara sono Eberechi Eze con una perla da fuori area nel primo tempo e Declan Rice nella ripresa. I Gunners controllano, rischiano poco e chiudono il discorso qualificazione con autorità. All’Etihad, invece, il Real Madrid completa l’opera dopo il 3-0 dell’andata battendo 2-1 il Manchester City. Protagonista assoluto Vinicius Junior: apre su rigore dopo l’espulsione di Bernardo Silva, poi chiude i conti nel recupero. In mezzo il momentaneo pari di Erling Haaland, illusione per una squadra rimasta in dieci ma comunque coraggiosa fino alla fine.

Nessuna sorpresa, invece, a Stamford Bridge: il Paris Saint-Germain campione in carica domina ancora il Chelsea, vincendo 3-0 dopo il 5-2 dell’andata. Decisivi Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola e Mayulu per un complessivo 8-2 senza appello.

Si inizia così a delineare il tabellone dei quarti e c'è già un accoppiamento definito: Sporting CP-Arsenal. Restano da completare gli altri incroci, anche se il Bayern Monaco è virtualmente qualificato dopo il 6-1 sull’Atalanta, così come l’Atletico Madrid forte del 5-2 sul Tottenham. Apertissime invece Newcastle-Barcellona (andata 1-1) e Liverpool-Galatasaray (0-1).

Possibili quarti:

Paris Saint-Germain - Galatasaray / Liverpool

Real Madrid - Atalanta / Bayern Monaco

Newcastle / Barcellona - Atlético Madrid / Tottenham

Sporting CP - Arsenal