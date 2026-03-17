La CAF punisce il Senegal e assegna la Coppa d'Africa al Marocco: 3-0 a tavolino!

Clamorosa svolta nella finale della Coppa d’Africa 2025: la Confederazione calcistica africana (CAF) ha dichiarato nulla la vittoria del Senegal, assegnando così il titolo automaticamente al Marocco, con il risultato omologato sul 3-0. La decisione arriva dalla Corte d’Appello della CAF, che ha accolto l’appello della Federazione Marocchina (FRMF) contro la precedente decisione della Corte Disciplinare.

Secondo la CAF, il comportamento della squadra senegalese rientra negli articoli 82 e 84 del regolamento del torneo, che disciplinano infrazioni gravi e rifiuto di giocare. Il Senegal viene dunque sanzionato, con il match ufficialmente perso per 3-0, e tutte le altre richieste della Federcalcio senegalese sono state respinte.

La sentenza riguarda anche episodi collaterali: il giocatore marocchino Ismaël Saibari è stato sanzionato con una sospensione di due partite CAF, di cui una sospesa, ma l’ammenda di 100.000 dollari inizialmente prevista è stata annullata. La CAF ha ridotto anche le multe alla FRMF per il comportamento dei raccattapalle (50.000 dollari) e per l’incidente del laser (10.000 dollari) mentre l’ammenda di 100.000 dollari per le interferenze nella zona VAR è stata confermata.

Si tratta di un verdetto senza precedenti: il Marocco conquista la CAN 2025 a tavolino, mentre il Senegal paga un comportamento ritenuto inaccettabile dalla confederazione. La decisione potrebbe avere ripercussioni forti sul calcio africano: una finale che passerà alla storia, non per le emozioni sul campo, ma per un esito disciplinare clamoroso che ribalta completamente tutto e assegna il trofeo in modo inatteso.