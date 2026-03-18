Serie B, Frosinone-Bari: ciociari per le prime posizioni, pugliesi per la salvezza

Lo stadio "Stirpe" di Frosinone ospita mercoledì 18 marzo, con fischio d'inizio alle ore 19, il match della 31ª giornata di Serie B tra i padroni di casa, terzi in classifica con 59 punti, e il Bari, quartultimo con 31 punti. La sfida mette di fronte due squadre separate da 28 lunghezze in graduatoria e da obiettivi opposti: la promozione diretta in Serie A da un lato, la salvezza dall'altro. Il distacco numerico spiega il diverso peso specifico dei due avversari, ma nel calcio il risultato non si decide sulla carta.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Il Frosinone si presenta all'appuntamento dopo un rallentamento nelle ultime cinque gare: 1 vittoria e 4 pareggi, con quattro 2-2 consecutivi che hanno frenato la corsa verso la promozione diretta. La squadra di Massimiliano Alvini vanta il secondo miglior attacco della Serie B con 57 reti segnate e ha subito una sola sconfitta nelle ultime 22 partite, il 7 febbraio, 1-2 contro il Venezia. Alvini ha ridato energia all'ambiente dopo il pareggio di Cesena: "Bisogna elogiare questa squadra per quello che sta facendo: se cerchiamo un motivo per essere negativi commettiamo un errore. Abbiamo perso 1 volta nelle ultime 22 gare. Ci sono ancora 8 giornate e noi siamo lì davanti. Credo che vada dato grande merito ai nostri calciatori", ha dichiarato il tecnico. Sul piano della formazione, Alvini dovrebbe rinunciare ancora a Cittadini e Zilli. In difesa spazio a Monterisi e Bracaglia, con A. Oyono a destra e Calvani al centro. A centrocampo Calò e Cichella sembrano confermati, mentre Francesco Gelli insidia Koutsoupias per la terza maglia. In attacco, Ghedjemis — autore di 11 reti stagionali, tra i più prolifici del torneo — e Raimondo partono favoriti, con il ballottaggio Kvernadze-Fiori sulla fascia sinistra.

COME ARRIVA IL BARI - La vittoria per 4-0 sulla Reggiana ha segnato una svolta netta per il Bari di Moreno Longo: i galletti hanno risposto al pesante 0-4 subito a Pescara con una prova di carattere che ha rilanciato le speranze di salvezza diretta. I risultati favorevoli nel resto della classifica — sconfitte di Spezia ed Entella, pareggi di Mantova e Sampdoria — hanno permesso al Bari di salire al quartultimo posto, agganciando le tre formazioni citate a quota 31 punti. Con 8 giornate al termine, la zona sicura rimane a portata ma richiede continuità di risultati. Il difensore Mantovani ha delineato l'approccio con cui il Bari affronta la trasferta allo Stirpe: "Adesso ci aspetta una gara da affrontare con umiltà e consapevolezza nei propri mezzi. Ghedjemis è un ottimo calciatore e sta facendo benissimo, ma è tutto il gruppo che sta rendendo benissimo, soprattutto in fase offensiva. Si ferma comportandosi da squadra come abbiamo mostrato nelle ultime partite", ha affermato il difensore biancorosso. Longo dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 con Cerofolini in porta e la difesa composta da Cistana, Odenthal e Mantovani. Sulle fasce agiranno Dickmann e Dorval, a centrocampo Maggiore e Artioli. Sulla trequarti Esteves dovrebbe affiancare Rao, autore di una doppietta contro la Reggiana, con Moncini come terminale offensivo.