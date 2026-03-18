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Serie B, Avellino-Sudtirol: Ballardini-Castori, sfida tra i veterani della panchina

Serie B, Avellino-Sudtirol: Ballardini-Castori, sfida tra i veterani della panchinaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Esposito
Oggi alle 06:24Serie B
Luca Esposito
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Partita molto interessante, quella in programma questa sera allo stadio Partenio tra Avellino e Sudtirol. Da un lato una squadra nettamente in ripresa come quella campana, dall’altro i biancorossi di Castori che possono non solo archiviare il discorso salvezza, ma anche alimentare il sogno playoff. Dirigerà la sfida il signor Simone Galipò di Firenze.

COME ARRIVA L’AVELLINO

Ormai quasi vuota l’infermeria in casa biancoverde. Assenti soltanto Pandolfi, Reale e Favilli che, anche quest’anno, ha vissuto una stagione tutt’altro che fortunata. Per il resto tutti a disposizione del tecnico Davide Ballardini, alle prese con il solito ballottaggio nel reparto offensivo. Biasci è la garanzia, al suo fianco potrebbe esserci il rientro nell’undici titolare di Gennaro Tutino nonostante il magic moment di Russo e il rientro di Patierno dopo la squalifica. Centrocampo ormai solito, con Sounas, Besaggio, Palmiero e Baseggio a formare un quartetto di grande qualità, ma che sa anche farsi rispettare in fase di non possesso. Izzo e Simic agiranno da difensori centrali, con Sala e Cancellotti terzini con licenza di offendere.

COME ARRIVA IL SUDTIROL

La gara col Pescara, giocata in 10 per un’ora, ha fatto spendere un mare di energie al Sudtirol che, però, sta benissimo fisicamente come confermato anche dallo staff tecnico nelle interviste recenti. Nel consueto 3-5-2 troveranno spazio calciatori di grande esperienza, a partire da Veseli nel reparto difensivo. Per lui una sorta di derby visto che ha indossato le maglie di Salernitana e Benevento. Imprescindibili anche Kofler, Casiraghi e Molina, anche Crnjgoi sta mostrando una crescita costante e potrebbe toccare a lui giocare da mediano a protezione della retroguardia. Possibile riproposizione di un tandem offensivo molto strutturato dal punto di vista fisico, con Merkaj e Pecorino. Verdi entrerà nella ripresa.

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