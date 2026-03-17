Vicenza, R. Rosso: "Sembra ancora irreale. Dedicato a chi non ha mai smesso di crederci"

Con un post sul proprio profilo Instagram, Renzo Rosso, patron del Vicenza, è tornato a commentare la promozione in Serie B ottenuta dalla compagine di Fabio Gallo nella serata di ieri con il successo sull'Inter U23:

"Sembra ancora irreale. Ieri abbiamo scritto un nuovo capitolo per il Vicenza: cuore, sacrificio e fede pura. Questa promozione è per tutti coloro che non hanno mai smesso di crederci. Il meglio è ora la "B" e significa tutto. Ce l'abbiamo fatta".