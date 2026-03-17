Champions League, Sporting-Arsenal il primo quarto di finale: il tabellone completo
Si inizia a delineare il tabellone della fase più accesa della Champions League. Concluso il primo round degli ottavi di finale, c’è già un primo quarto, con la sfida tra lo Sporting e l’Arsenal nella parte destra.
Restano da determinare quattro formazioni, anche se il Bayern Monaco è già pressoché sicuro del passaggio del turno, dopo il 6-1 sull’Atalanta all’andata. E anche l’Atlético Madrid può puntare sul 5-2 ai danni del Tottenham. Più aperti il ritorno di Newcastle Barcellona (1-1 all’andata) e anche la sfida di Anfield tra Liverpool e Galatasaray (1-0 per i turchi all’andata).
Paris Saint-Germain- Galatasaray o Liverpool
Real Madrid- Atalanta o Bayern Monaco
Newcastle o Barcellona - Atlético Madrid o Tottenham
Sporting CP -Arsenal
Le gare dei quarti in programma domani
Barcellona - Newcastle (18 marzo, ore 18.45) 1-1 all’andata
Bayern Monaco - Atalanta (18 marzo, ore 21) 6-1 all’andata
Liverpool - Galatasaray (18 marzo, ore 21) 0-1 all’andata
Tottenham - Atlético Madrid (18 marzo, ore 21) 2-5 all’andata
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