Champions League, Sporting-Arsenal il primo quarto di finale: il tabellone completo

Si inizia a delineare il tabellone della fase più accesa della Champions League. Concluso il primo round degli ottavi di finale, c’è già un primo quarto, con la sfida tra lo Sporting e l’Arsenal nella parte destra.

Restano da determinare quattro formazioni, anche se il Bayern Monaco è già pressoché sicuro del passaggio del turno, dopo il 6-1 sull’Atalanta all’andata. E anche l’Atlético Madrid può puntare sul 5-2 ai danni del Tottenham. Più aperti il ritorno di Newcastle Barcellona (1-1 all’andata) e anche la sfida di Anfield tra Liverpool e Galatasaray (1-0 per i turchi all’andata).

Paris Saint-Germain- Galatasaray o Liverpool

Real Madrid- Atalanta o Bayern Monaco

Newcastle o Barcellona - Atlético Madrid o Tottenham

Sporting CP -Arsenal

Le gare dei quarti in programma domani

Barcellona - Newcastle (18 marzo, ore 18.45) 1-1 all’andata

Bayern Monaco - Atalanta (18 marzo, ore 21) 6-1 all’andata

Liverpool - Galatasaray (18 marzo, ore 21) 0-1 all’andata

Tottenham - Atlético Madrid (18 marzo, ore 21) 2-5 all’andata