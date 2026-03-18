Juventus e Spalletti, sul rinnovo non ci sono più dubbi. Poi i rinforzi: Lucio punta Greenwood

Luciano Spalletti e la Juventus rompono gli indugi, anche se manca ancora il nero su bianco. Il tecnico di Certaldo e il club bianconero sono ormai a un passo dal formalizzare il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a fine stagione. La firma non è più un interrogativo, il vero tema diventa quando si chiuderà una trattativa che vede tutti d’accordo.

L’idea, secondo quanto raccolto, è di arrivare a un prolungamento di durata abbastanza breve. Un altro anno, con opzione per arrivare al 2028. Il momento giusto, come se fosse la chiusura di un cerchio, potrebbe essere la sosta per le nazionali, quando l’Italia si giocherà le chance di accedere ai Mondiali a distanza di poco meno di un anno dal ko di Oslo, con Spalletti in panchina. Con il rinnovo, inoltre, salirebbe l’ingaggio del tecnico, che raddoppiare da 3 a 6 milioni di euro a stagione.

Oltre alle questioni economiche, ci sono anche quelle tecniche. Il rinnovo di Vlahovic ha proprio in Spalletti il grande sponsor, ma il tecnico vorrebbe rinforzi in più o meno tutti i settori del campo. Tra le ultime idee, oltre a Leon Goretzka (uno dei migliori parametri zero a disposizione), c’è anche Mason Greenwood, che all’Olympique Marsiglia sta vivendo una stagione da assoluto protagonista.