Atalanta, orgoglio e maturità oltre il risultato. A Monaco per scrivere la storia

L’Atalanta si prepara alla sfida di stasera contro il Bayern Monaco, e per quanto il risultato (passaggio del turno compreso) possa apparire scontato, ciò non esenta la squadra bergamasca dal dare tutto: l'obiettivo è dimostrare di essere forti e capaci di maturare dai propri errori.

Mister Raffaele Palladino è stato abbastanza chiaro su questo aspetto, sottolineando che per la centesima partita dell’Atalanta nelle competizioni UEFA (risultato incredibile se si pensa alla metamorfosi degli ultimi anni), i nerazzurri devono far valere questi numeri: eliminati sì, ma certamente non "di passaggio" e con la consapevolezza che ci si può rialzare alla grande.

Se a Bergamo erano “23 più 23 mila”, stasera saranno 23 più i 3700 tifosi nerazzurri che hanno comunque risposto presente nonostante il 6-1 dell’andata: un risultato che avrebbe gettato il morale sotto i tacchi a chiunque, tranne ovviamente al popolo bergamasco pronto a farsi valere tra le mura dell’Allianz Arena per una prima volta tra passione e sostegno. Una nuova energia per acquisire più consapevolezza tra campionato e Coppa Italia dove i giochi sono ancora aperti considerando gli obiettivi stagionali. Non resta che aspettare stasera per capire quale sarà il prossimo passo dell’Atalanta per continuare a crescere, anche attraverso le sconfitte.