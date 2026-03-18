Focus TMW La Top 11 del Girone A di Serie C: Gallo artefice del capolavoro Vicenza

E’ andata in archivio la 32^ giornata nel Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Alcione Milano-Union Brescia 0-0

Ospitaletto-Trento 3-2

Pergolettese-Arzignano Valchiampo 0-1

AlbinoLeffe-Giana 0-1

Triestina-Pro Vercelli 2-3

Cittadella-Dolomiti Bellunesi 2-1

Lumezzane-Pro Patria 1-0

Virtus Verona-Renate 2-2

Lecco-Novara 0-0

Vicenza-Inter U23 2-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-4-2:

Zenti (Giana Erminio): soprattutto nel primo tempo l’Albinoleffe ha creato qualche pericolo, ma il portiere si è sempre fatto trovare pronto. Ottima parata su De Paoli, nella ripresa ordinaria amministrazione ma nelle uscite è una garanzia.

Cuomo (Vicenza): l’Inter23 dispone di tanti giovani di talento soprattutto dalla cintola in su e occorreva una prova importante del reparto difensivo per proteggere la porta di Gagno. Missione compiuta, soprattutto grazie a un calciatore che sarà sempre ricordato come uno dei protagonisti assoluti della cavalcata vincente dei biancorossi. Due chiusure decisive su Lavelli.

Marrone (Lecco): ottima prestazione da parte del difensore centrale, uno dei punti di forza della formazione di Valente in ottica playoff. Da Graca e Morosini erano clienti particolarmente scomodi ed è riuscito a cavarsela egregiamente. Impeccabile.

Lorenzini (Novara): quando una partita finisce 0-0 è evidente che le difese abbiano prevalso sugli attacchi. Premiamo lui perché, in diverse occasioni, ha raddoppiato efficacemente le marcature su Kritta che è uno degli esterni più forti dell’intera categoria. Legge perfettamente ogni situazione potenzialmente pericolosa conferendo sicurezza a tutto il reparto.

Deratti (Lumezzane): in panchina c’è un ex difensore del calibro di Emanuele Troise e tutti i calciatori hanno tratto grosso vantaggio apprendendo i trucchi del mestiere. L’ennesimo clean sheet stagionale porta soprattutto la sua firma; stravince il duello con Udoh e giganteggia nella zona di competenza senza concedere un solo tiro nello specchio agli attaccanti della Pro Patria.

Hulberts (Pro Vercelli): anzitutto un grosso in bocca al lupo alla Triestina: la sconfitta interna contro i piemontesi condanna gli alabardati alla retrocessione in serie D, ma senza penalizzazione sarebbe stata tutt’altra storia e il 2-3 finale certifica che il gruppo non ha mollato fino alla fine. A questa lunga e doverosa premessa aggiungiamo i complimenti al centrocampista bianconero, bravo a trovare la rete con una conclusione dalla distanza. A inizio ripresa sfiora la doppietta con un tiro che termina a lato per una questione di centimetri.

Zonta (Vicenza): all’andata fu determinante con un assist delizioso, si ripete anche a ritorno mettendo Stuckler nelle condizioni di battere il portiere e di far esplodere il popolo del Menti. Interprete perfetto del sistema di gioco di mister Gallo.

Bonetti (Renate): è lui a segnare il gol del provvisorio 1-1 sul campo della Virtus Verona grazie a una pregevole azione personale: diretto marcatore lasciato sul posto e pallone all’angolino con una conclusione in diagonale che sorprende uno Scardigno non particolarmente reattivo.

Lakti (Arzignano): uno dei gol più belli della giornata. Prolungata azione personale e conclusione angolatissima che non lascia scampo all’incolpevole Cordaro. Detta i tempi della manovra con maestria e non si tira indietro quando c’è da combattere per difendere il prezioso vantaggio. Migliore in campo.

Bunino (Cittadella): parte dalla panchina, ma si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa. E non è la prima volta che sono i subentrati a togliere le castagne dal fuoco risolvendo gare che erano diventate spigolose. Prima sigla la rete dell’1-1 con un tap-in vincente da distanza ravvicinata, poi avvia l’azione che vale il definitivo 2-1 di Diaw.

Stuckler (Vicenza): per la prima volta in carriera segna in tre gare consecutive e primeggia nella classifica marcatori. Nella settimana in cui si è parlato tanto del suo futuro e del probabile addio a fine stagione si toglie lo sfizio di segnare il gol che spiana la strada verso la promozione in serie B. Meritatissima.

Fabio Gallo (Vicenza): sicuramente il girone, sulla carta, era meno difficile rispetto agli altri due, tuttavia vincere non è mai facile e ha guidato con saggezza il gruppo gestendolo con estrema intelligenza. I numeri certificano lo strapotere dei veneti, promossi meritatamente in B. La società ha già deciso di riconfermarlo.